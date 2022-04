Rússia té l’arsenal militar més gran i ferotge del món i pot ser una de les claus de la<strong> guerra a Ucraïna</strong>. Aquest dissabte, el Kremlin ha confirmat l’ús per primera vegada d’un míssil hipersònic des del començament de la invasió.

Ho ha fet per destruir un arsenal ucraïnès subterrani al sud-oest del país. El portaveu del Ministeri de Defensa rus, Ígor Konaixénkov, ha confirmat l’impacte del míssil Kinzhal en la població de Deliatin, a la regió ucraïnesa d’Ivano-Frankivsk, on també van ser destruïts projectils balístics i caixes de munició per a avions de combat.

Poc després, fonts governamentals dels Estats Units han confirmat a la CNN que la setmana passada Rússia va utilitzar míssils hipersònics, sent la primera vegada que es documenta l’ús d’aquesta perillosa arma en combat.

Kinzhal és un míssil balístic de llançament aeri. Té un abast de més de 2.000 quilòmetres i va 10 vegades més ràpid que la velocitat del so. En concret, tenir una potència Mach 10 li permet desplaçar-se a 12.300 quilòmetres per hora.

Però el Kinzhal no és l’únic joc de míssils supersònics que té a punt l’exèrcit rus. El 10 de març, la propaganda russa va explicar que el Kremlin havia desenvolupat una arma de destrucció massiva mai vista: Poseidon, un dron submarí no tripulat que llança uns míssils hipersònics que poden arrasar tota la costa d’Ucraïna, l’equivalent de Nova York, Long Island i Nova Jersey.

Rússia va llançar amb èxit el seu primer míssil hipersònic, anomenat Zircon, el 4 d’octubre de 2021. Ho va fer des d’un submarí a l’Àrtic, segons va informar el Kremlin, en una operació amb objectius simulats al mar de Barents. Segons Moscou, que no va especificar la quantitat de míssils que ha fabricat, un Zircon pot volar nou vegades més ràpid que la velocitat del so i té un abast de 1.000 quilòmetres.

La propaganda russa, a més, afirma que el cap nuclear té 100 megatones i és 3.800 vegades més potent que la bomba ‘Little Boy’ de 15 quilotones que va devastar Hiroshima.

Allò que converteix Zircon i Poseidon en armes més letals que les convencionals és que les els míssils hipersònics tenen la capacitat de maniobrar i, per tant, evitar escuts antimíssils. També poden operar a altituds més baixes que els artefactes balístics, que es poden anticipar perquè tenen una trajectòria fixa.

El míssil llançat per Poseidon provocaria un tsunami de 500 metres d’altura. D’allà el seu nom, que honra el déu dels mars, conegut en la mitologia com l’«agitador de la terra». El dron submarí fa 20 metres de llarg i dos de diàmetre, mentre que el míssil té una longitud de 5,6 metres.

Respecte al dron no tripulat, la propaganda russa afirma que té una autonomia rècord: pot recórrer 10.000 quilòmetres a una velocitat de 111 quilòmetres per hora (60 nusos). Poseidon podria ser llançat des d’un submarí, una fragata o des del fons del mar, on pot quedar en estat latent fins que sigui activat.

Rússia ha utilitzat prèviament míssils de llarg abast per atacar objectius a l’oest d’Ucraïna, no lluny de la frontera amb Polònia, però fins ara no havia utilitzat aquest nou sistema de míssils aire-terra i part d’una sèrie d’armes estratègiques avançades presentades pel president rus, Vladímir Putin, el 2018.

Rússia té 4.495 caps nuclears

El 27 febrer, el president rus Vladímir Putin va ordenar l’activació de l’arsenal nuclear com a mesura de pressió en la guerra a Ucraïna. Els últims registres oficials confirmen que Rússia tenia un arsenal militar d’aproximadament 4.495 caps nuclears el gener de 2021. Aproximadament 2.585 eren ogives estratègiques ofensives.