El cap de l’administració militar regional de Sumi, Dmitro Zhivitski, ha afirmat que les tropes russes han disparat contra l’hospital de Trostianets en una nova jornada en què han tornat a sonar les alarmes antiaèries en altres punts del país, com Jitómir, Kíiv i Txerníhiv. «Al voltant de 4.500 persones van poder abandonar la zona de combat a la regió de Sumi. Encara hi ha persones que volen evacuar. Això és especialment cert a Trostianets i Krasnopil», ha assenyalat, segons recull l’agència de notícies Ukrinform.

Malgrat el tiroteig a l’hospital, Zhivitski ha assegurat que no hi ha hagut ferits. També ha informat que, a causa dels bombardejos, hi ha hagut un incendi als magatzems d’una empresa, però no hi ha hagut morts ni ferits. A més, a Okhtirka es va celebrar un casament.

D’altra banda, noves imatges satel·litàries difoses per l’empresa nord-americana Maxar Technologies mostren noves destrosses a Mariúpol. Concretament, a l’oest de la ciutat es veuen complexos d’apartaments cremats i molta runa. Segons recull la cadena nord-americana CNN, els edificis d’apartaments que envolten dues escoles van resultar quedar fets malbé al nord de la ciutat. A més, al sud-oest es veu una fila de cotxes en direcció a Berdiansk.