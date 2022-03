Brussel·les veu positivament l’acostament entre Espanya i el Marroc, produït en els últims dies arran del gir polític del Govern de Pedro Sánchez i la seva acceptació del pla d’autonomia per al Sàhara Occidental dissenyat pel govern marroquí. No obstant, la Comissió Europea també ha deixat clar que qualsevol solució sobre el futur estatus del territori s’haurà de basar en un compromís que respecti la resolució del consell de seguretat de les Nacions Unides.

«La Unió Europea saluda els desenvolupaments positius en les relacions bilaterals entre els seus estats membre i el Marroc, que només pot ser beneficiosa per a la implementació del partenariat euromarroquí en el seu conjunt», ha destacat la portaveu d’exteriors, Nabila Massrali, interrogada sobre el possible impacte de la nova posició espanyola sobre el Sàhara Occidental en la importació de gas d’Algèria, una de les fonts energètiques de què es nodreix Espanya i més vital que mai per reduir la dependència del gas rus.

En tot cas, l’Executiu comunitari ha tornat a recordar que la solució a aquest conflicte s’ha de resoldre en el marc de les Nacions Unides i ha reafirmat el seu suport «als esforços del secretari general de l’ONU per prosseguir amb el procés polític per arribar a una solució política, justa, realista, pragmàtica, duradora i mútuament acceptable sobre la qüestió del Sàhara occidental». Brussel·les també ha puntualitzat que «tota solució ha de reposar sobre compromisos en conformitat amb la resolució del Consell de Seguretat de les Nacions Unides».