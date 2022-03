El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha afirmat aquest dilluns que el seu país no pot complir l’ultimàtum de Rússia d’entregar l’estratègica ciutat de Mariúpol perquè per a això les forces russes haurien de destruir el poble ucraïnès.

«Ucraïna no podrà complir l’ultimàtum. No podrem fer-ho físicament. ¿Com es pot fer això? Haurien d’eliminar-nos a tots i llavors el seu ultimàtum es complirà automàticament», ha dit Zelenski en una entrevista amb mitjans europeus, un extracte de la qual ha sigut avançat per l’emissora pública ucraïnesa Suspilne i recollit per Ukrinform.

El president d’Ucraïna ha assenyalat: «Per exemple, entregueu-nos Khàrkiv, entregueu-nos Mariúpol, doneu-nos Kíiv. Ni els habitants de Mariúpol, ni la gent de Kíiv pot fer això». També ha afegit que fins i tot en ciutats ja ocupades pels russos, com Melitopol o Berdiansk, «quan ells (les tropes russes) entren, la gent no es rendeix. (Els russos) aixequen la bandera, la gent la baixa. Van matar un home, sí, la gent es va amagar, però a la nit van sortir i van tornar a treure la bandera. ¿Què voleu? ¿Destruir-nos a tots? Podrem complir l’ultimàtum només quan ja no estiguem».

Aquest diumenge, Moscou va anunciar una proposta d’evacuació per a Mariúpol, envoltada per forces russes, que incloïa que els combatents deixessin les armes i a canvi tinguessin pas lliure cap a territori controlat per l’Exèrcit ucraïnès. A més, Rússia ha plantejat com a condició per aturar la seva ofensiva militar el reconeixement de l’annexió de Crimea per Rússia, la independència de Donetsk i Lugansk i la neutralitat d’Ucraïna. Aquesta última proposta, la renúncia a l’ingrés a l’OTAN, és l’única que acceptaria Kíiv.

Rebuig de l’ultimàtum

El Govern ucraïnès i les autoritats locals de Mariúpol han rebutjat aquest dilluns entregar les armes de l’Exèrcit i abandonar l’assetjada ciutat, tal com exigeix l’ultimàtum rus. «Són vuit pàgines amb una tornada a la història i un altre deliri. Van enviar la mateixa carta a l’ONU, al Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) i esperaven que les organitzacions internacionals reaccionessin i comencessin a pressionar Ucraïna. Això no passarà, ja que el CICR i l’ONU entenen que és una manipulació de Rússia i que està prenent persones com a ostatges», ha explicat la vice primera ministra ucraïnesa i ministra per a la Reintegració dels Territoris Ocupats Temporalment, Irina Veresxuk, en una entrevista a ‘Ukrainska Pravda’.

La ciutat portuària de Mariúpol, al sud-est d’Ucraïna, centra l’atenció de la guerra amb Rússia, en un setge que es manté des de fa dies i que té aparences de prolongar-se. Unes 400.000 persones han estat atrapades a Mariúpol durant més de dues setmanes enmig d’intensos bombardejos que han tallat els subministraments centrals d’electricitat, calefacció i aigua, segons fonts locals.