Un comitè penitenciari ha concedit avui la llibertat condicional a l’espanyola Juana Ruiz, condemnada per treballar i recaptar fons per a una oenagé palestina que Israel considera il·legal. La defensa va recórrer la denegació de llibertat del desembre passat i avui la Junta de Llibertat Provisional del Tribunal de Natzaret, al nord d’Israel, ha acceptat finalment el seu alliberament condicionat.

Un tribunal mil·liar israelià va condemnar el 17 de novembre Ruiz, de 63 anys i empresonada des de l’abril a 13 mesos de presó després d’acceptar un acord de culpabilitat per rebaixar la pena.

L’acusada ha admès «només un càrrec i que sospitava que l’organització per a la qual treballava estava connectada amb el Front Popular d’Alliberament de Palestina (FPLP)» segons el seu advocat, Avigdor Feldman. «Sempre havia pensat que treballava per a una organització legal. Sento molt si m’he equivocat en alguna cosa, espero que tinguin en compte que no he intentat fer mal», va declarar al judici aquesta espanyola resident en els territoris ocupats des dels anys 80.