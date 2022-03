Quatre dies abans de la invasió russa d’Ucraïna, dues investigadores de l’Acadèmia Nacional de les Ciències d’Ucraïna pronunciaven les següents paraules durant una conferència a Brighton (Anglaterra): «Ucraïna té una potent base de recursos minerals i té una gran oportunitat de convertir-se en un dels principals productors de liti del món».

Segons ha informa la revista Scientific Collection Inferconf, les científiques Svitlana Vasylenko i Uliana Naumenko van arribar a assegurar que Ucraïna podria tenir reserves d’unes 500.000 tones de liti per explotar, un preuat material que s’utilitza des d’en tecnologia fins en medicaments. Poc després, Vladímir Putin ordenava la invasió del seu país veí.

Per això, existeix la hipòtesi que va ser precisament aquesta matèria primera la que va precipitar la decisió de Putin d’envair Ucraïna. Però, ¿què és exactament i per a què serveix el liti?

Clau en la fabricació de bateries

El liti és el metall més lleuger conegut, i es troba en salmorres naturals, pous petrolífers, aigua de mar i camps geotermals. És un gran conductor de la calor i electricitat. Per això, és fonamental per a la fabricació de bateries.

Això fa que el liti es trobi en dispositius tecnològics com telèfons mòbils, tauletes i ordinadors. Un mòbil té una mica menys d’un gram de liti, un ordinador portàtil té al voltant de tres grams, i un vehicle elèctric necessita entre tres i quatre quilos d’aquesta matèria.

Així mateix, també juga un paper fonamental en les energies renovables, ara en auge, ja que les bateries de liti tenen la capacitat d’emmagatzemar l’energia elèctrica generada a partir de plaques solars o molins d’energia eòlica.

A més, el liti també és conegut pel seu ús en el camp de la medicina. En el dia d’avui, s’utilitza per tractar i prevenir els episodis de mania en les persones amb trastorn bipolar.

Dependència d’Espanya

La Il·lustre Oficial Escola de Geòlegs (ICOG) ha reconegut la dependència energètica que té Espanya, que s’ha fet «més evident» arran de la pandèmia i l’actual guerra a Ucraïna. Per això, crida que el país exploti els seus propis recursos naturals, no només el liti, sinó també els hidrocarburs, les terres rares, el wolframi o l’urani i la fracturació hidràulica, que té «un gran potencial» a Espanya.

L’ICOG assegura que Espanya té un «gran potencial miner que podria representar desenvolupament, ocupació i la millora del nivell de vida nacional». En aquest sentit, assenyala les comunitats de Castella-la Manxa, Extremadura, Galícia i Castella i Lleó com alguns dels llocs amb potencial miner per reduir la dependència de països tercers en el subministrament d’aquestes matèries primeres bàsiques per a la indústria.

No obstant, segons l’ICOG, Espanya manca actualment d’una política minera nacional que s’inclogui en el marc de la Iniciativa de la Matèries Primeres de la Unió Europea.

El Col·legi diu que adverteix des de fa més d’una dècada els poders públics i diferents administracions de les conseqüències de no avançar en l’aprofitament dels recursos propis davant la «gran dependència energètica».