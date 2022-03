Durant els últims dotze mesos els preus minoristes del gas s’han disparat un 65% i un 30% els de l’electricitat i la invasió russa d’Ucraïna no ha fet sinó afegir més pressió a un mercat summament volàtil. Una situació que països com Espanya, Itàlia, Grècia o Portugal fa mesos que denuncien a causa de l’impacte a llars i empreses. El pla d’emergència dissenyat per la Comissió Europea per respondre a curt termini a la pujada dels preus de la llum i el gas, que presentarà aquest dimecres en vigílies de la cimera de Caps d’Estat i de Govern que se celebra, el 24 i 25 de març, inclou un «menú d’opcions» amb compensacions als consumidors, límits als preus del gas i l’electricitat i compres conjuntes de gas i hidrogen a nivell internacional.

«Pensem que hi ha una volatilitat enorme en el mercat de l’electricitat a causa dels elevats preus del gas, l’impacte dels quals és perjudicial per a la competitivitat de la indústria europea i cal trobar millors solucions», ha explicat aquest dimarts el vicepresident de la Comissió, Maros Sefcovic, després de la reunió celebrada pels ministres d’Assumptes Europeus per preparar el debat energètic de la pròxima cimera. La intenció de Brussel·les és obrir una discussió sobre «les millors opcions possibles» tot i que, tal com assenyala l’esborrany consultat per EL PERIÓDICO, «cap ofereix una solució màgica» i «totes tenen avantatges i desavantatges» donada la «diversitat» de la situació als Estats membres.