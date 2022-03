El president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, ha reclamat que els líders de la <strong>Unió Europea</strong> (UE) actuïn per abaixar els preus de l’energia i evitar que Europa es converteixi en «ostatge» del seu homòleg rus, Vladímir Putin, així com limitar el perjudici econòmic causat per la guerra a Ucraïna. Així ho ha expressat Sánchez en una entrevista amb el diari econòmic britànic ‘Financial Times’ (‘FT’).

El president espanyol ha apuntat que la pròxima cimera de l’OTAN –que se celebra aquest dijous– ha d’ajudar Espanya i altres països que estan tenint dificultats per lidiar amb les grans pujades en els preus de la gasolina i l’electricitat, així com els que volen disminuir la seva dependència del gas rus. «Si la UE no ens dona eines per respondre a aquesta emergència energètica, serà difícil, no ja només per a Espanya, sinó per a tots els estats membre assumir l’enorme cost econòmic», ha advertit el polític socialista.

El Govern de Sánchez estudia actualment posar límits al preu majorista de l’electricitat com a mesura d’urgència per desvincular-lo del gas, disparat per la <strong>guerra</strong> <strong>d’Ucraïna</strong>. En aquest sentit, segons el president de l’Executiu espanyol, Moscou va voler deixar els preus energètics europeus elevats, mantenint baixes les reserves de gas l’any passat com a part d’una estratègia prebèl·lica.

«Hem de defensar els nostres ciutadans; Europa no pot ser un ostatge energètic de Putin», ha remarcat Sánchez, i ha apressat a «incrementar la nostra independència energètica alhora que adaptem el nostre sistema de preus a una nova realitat». Així, ha argüit que «si les indústries alenteixen la seva producció, no és perquè tinguin un problema amb la demanda, és perquè tenen uns costos energètics que són absolutament insuportables».

«Necessitem mesures»

En aquest context, Sánchez ha ressaltat que «Europa no pot permetre que la cimera acabi sense un acord; necessitem mesures i les necessitem ara». «L’impacte [econòmic de la guerra] serà més important o menys depenent de la resposta d’Europa a la crisi», ha alertat el president espanyol.

Abans d’aquesta cimera, Sánchez ha viatjat aquesta setmana a París i Brussel·les, on s’ha entrevistat amb el president francès, <strong>Emmanuel Macron</strong>; el primer ministre belga, Alexander de Croo; la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president del Consell Europeu, Charles Michel.

El Govern espanyol planteja desvincular els preus de l’electricitat dels del gas mitjançant la pausa o la supressió del sistema de preus marginals de la UE, que fixa les <strong>tarifes</strong> en funció de l’última unitat subhastada per permetre el ple proveïment del mercat. L’any passat, un 45% de l’electricitat espanyola va provenir d’energies renovables, davant només un terç del gas, per la qual cosa, per Sánchez «no és gens lògic que sigui aquest 10-15% de gas el que fixi el preu de l’electricitat per a tot el mercat».

Espanya i la independència energètica

No obstant, aquests canvis no han sigut ben rebuts a països com Alemanya, Països Baixos i Àustria, que han restat importància a les expectatives d’un acord en la cimera. Els crítics afirmen que les variacions que busca Espanya podrien soscavar els incentius a la inversió en energies renovables i perjudicar l’impuls a la independència energètica de Rússia a llarg termini.

D’altra banda, Sánchez també ha apuntat que Espanya podria contribuir en gran manera a la independència energètica de la UE, com a posseïdor de gairebé un terç de les plantes d’emmagatzematge de gas natural liquat, sempre que es milloressin les interconnexions amb França. Així, ha argumentat que això formava part de la «gran oportunitat d’Espanya després de la sortida del Regne Unit de la UE per posicionar-se com un dels principals actors» del bloc.

«Putin ha intentat tots aquests anys debilitar el projecte europeu. Ara, a Espanya i a Europa s’està construint una nova identitat europea, un nou patriotisme europeu. Això és el que Putin vol posar en perill», ha conclòs Sánchez.