L’Estat Major General de les Forces Armades d’Ucraïna ha informat aquest dilluns a la nit que les forces russes han sigut repel·lides a la ciutat de Makariv, a 60 quilòmetres a l’oest de Kíiv, la capital, on aquesta nit han tornat a sonar les alarmes antiaèries. «En direcció a Mikolaiv, com a resultat del contraatac de les unitats de les Forces Armades d’Ucraïna, l’oponent es veu obligat a retirar-se a la frontera. Durant el dia, gràcies a les accions heroiques dels nostres defensors, es va aixecar la bandera nacional d’Ucraïna a la ciutat de Makariv», ha destacat.

D’altra banda, noves imatges satel·litàries nord-americanes de l’empresa Maxar Technologies preses aquest dilluns mostren incendis d’atacs militars i creixents inundacions del riu Irpín, així com artilleria russa a l’oest de la Base Aèria Antónov, controlada per Rússia, al nord-oest de la capital, segons ha avançat la cadena nord-americana CNN. En concret, els incendis es poden percebre al centre d’Irpín, ciutat pròxima a la capital, prop d’un complex governamental i a diversos edificis d’apartaments. També es poden observar, en una altra imatge satel·litària, dos incendis en un grup d’edificis prop d’una escola de la ciutat i una zona residencial pròxima a un llac.

En un altre punt del país, l’alcalde de Txerníhiv, Vladislav Atroixenko, ha assenyalat que més de la meitat de la població ha abandonat la ciutat i que hi quedarien aproximadament 130.000 civils, que solia tenir prop de 285.000 persones», segons recull l’agència de notícies ucraïnesa Unian. «Txerníhiv és important per a la seva història. Putin ha dit repetidament que és el bressol de l’ortodòxia», ha destacat Atroixenko, que ha afegit que la ciutat està envoltada per tots els flancs, tal com recull l’agència ucraïnesa de notícies Ukrinform.

Per la seva banda, les Forces Armades d’Ucraïna han afirmat que «les unitats invasores» continuen bombardejant aquesta ciutat i altres assentaments. «No desisteixen en l’intent d’avançar cap a Brovarí, però per pèrdues no hi ha èxit en l’ascens», han destacat en el seu últim informe. En aquest sentit, han informat que «aviació hostil» continua destruint amb míssils infraestructura civil a Kíiv, Khàrkiv i Donetsk. A prop de la capital, on han tornat a sonar les alarmes antiaèries aquest dilluns a la nit, l’alcalde de Boríspil, Volodímir Borisenko, ha demanat als residents que abandonin la ciutat. «Faig una crida a la població civil perquè sigui intel·ligent i es presenti al nostre centre de trucades i, si és possible, abandoni la ciutat», ha destacat en el seu perfil oficial de Facebook. Boríspil té un toc de queda, igual com Kíiv, entre les 20.00 hores (hora local) de la tarda i les 7.00 hores (hora local) del matí.