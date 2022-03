Mariano García Calatayud s’ha convertit en el primer espanyol capturat per l’exèrcit rus en la guerra a Ucraïna. Fa set anys va marxar com a voluntari per prestar tasques humanitàries durant la guerra de Crimea i viu amb la seva parella a la ciutat de Kherson, avui presa per les tropes russes, on ha participat activament en les protestes contra la invasió.

Feia uns dies que Calatayud no responia a les trucades d'amics i familiars que viuen a les localitats valencianes de Carlet i Benimodo. Segons va informar el cercle més proper de l'espanyol, fins ara desconeixien on podia ser i, fins i tot, havien temut el pitjor. Ahir, però van conèixer que el valencià havia estat arrestat. Diversos testimonis asseguren haver presenciat com se l’emportaven.

El ‘Mario’, com és conegut a Ucraïna, té 74 anys. Va néixer el 1948 a Carlet. Fins l'esclat de la guerra de Crimea, va treballar en una fàbrica de paviments i després a l’ajuntament, on va formar part de la brigada municipal d’obres. Obsessionat amb els relats que li traslladava el seu pare sobre els nens de la Guerra Civil espanyola que van ser acollits per famílies ucraïneses, va decidir fer un pas al davant i brindar-los el seu suport solidari. Va sol·licitar la prejubilació i va decidir marxar a Ucraïna. Va arribar en ple hivern i el va rebre una temperatura de 27 graus sota zero, segons recorda. I des d’aleshores, ha trenat vincles cada vegada més estrets en aquella gèlida terra.

Allà va aixecar un Centre Humanitari d’Ajuda als Refugiats amb el qual ha aconseguit una gran reputació. És molt conegut i apreciat per la ciutadania, que el valora com un home just que denigra tant l’imperialisme rus com la tasca de les màfies locals que miren d’aprofitar-se de la solidaritat europea per traficar amb els productes que s’envien per desviar-los al mercat negre. Durant anys s’ha aixecat de matinada per ajudar durant tot el dia els ciutadans més necessitats.

El seu propi historial i un carnet que l’acredita com a voluntari veterà de guerra li obre moltes portes per aconseguir les seves finalitats humanitàries. Des de l'esclat del conflicte entre Rússia i Ucraïna ha ofert aliments, que comencen a escassejar, roba d’abric, material escolar i tot allò que més necessiten les víctimes de la invasió russa. Viu en una ciutat situada a la vora del Mar Negre de més de 280.000 habitants que ja ha sigut presa per batallons comandats per Putin, que defineix com «el senyor de les guerres».

De voluntari a presoner

Al llarg del mes de març ha participat en accions de protesta contra els invasors a Kherson, segons ha narrat ell mateix per «combatre la propaganda i la desinformació russa». La seva parella li va perdre la pista fa uns «quatre o cinc dies». No sabia res d’ell, i així ho va transmetre a les persones que des de Carlet i Benimodo, petit municipi on vivia quan va decidir marxar el 2014 a Ucraïna, s’interessen pel seu estat de salut i el seu parador. El seu germà, la seva germana i el seu cunyat mai han aconseguit convèncer-lo perquè tornés.

La seva presumpta detenció dona ara un bri d’esperança. S’ha convertit en un presoner. La Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana n’ha sigut informada i s’ha compromès a realitzar gestions a través del Ministeri d’Afers Estrangers per interessar-se pel que ha passat.