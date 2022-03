El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha instat el seu homòleg rus, Vladímir Putin, a reunir-se personalment per poder abordar el conflicte a Ucraïna. En una entrevista emesa per la televisió pública ucraïnesa, Zelenski ha afirmat estar disposat a discutir sobre els "territoris ocupats" de Donetsk, Lugansk i Crimea. Segons el líder ucraïnès, el final de la guerra no serà viable si no té lloc una reunió personal amb Putin. No obstant això, Zelenski ha admès que no creu que el diàleg pugui ser "efectiu". "Estic disposat a plantejar aquestes qüestions sobre els territoris ocupats, són rellevants per a nosaltres. Tanmateix, estic segur que aquesta decisió no es prendrà en aquesta reunió", ha expressat Zelenski.

En la mateixa línia, el líder ucraïnès ha declarat que sense una reunió personal amb Putin és "impossible" entendre què està disposada a fer la Federació Russa per aturar la guerra, així com per a què està preparada si Ucraïna no es rendeix. El mandatari d'Ucraïna ha advertit prèviament que, en qualsevol cas, els eventuals compromisos que es puguin pactar Rússia hauran de ser ratificats per la ciutadania ucraïnesa a través d'un referèndum. Les claus del 27a jornada de conflicte entre Rússia i Ucraïna ·Catalunya ha registrat l’arribada d’11.500 refugiats provinents d’Ucraïna, dels quals 9.500 ja han rebut un sostre on arrecerar-se. La intenció del Govern, segons va revelar la seva portaveu, Patrícia Plaja , després de la reunió de l’Executiu amb els grups parlamentaris catalans (tots, tret de Vox), és que «no s’eternitzin» aquests refugis «més enllà de les primeres setmanes».

Els ministres de la Unió Europea (UE) de Relacions Exteriors van arribar aquest dilluns a un acord polític per aportar 500 milions d'euros addicionals, duplicant d'aquesta manera el seu fons d'auxili material a Ucraïna.

L'aïllament i boicot a les empreses russes ha provocat que el país també prengui les seves pròpies mesures. Així, ha vetat les plataformes de Facebook i Instagram perquè Meta és una companyia «extremista» i se li ha prohibit tenir sucursals i fer negocis al seu territori.

Les negociacions tampoc arriben a un punt en comú: Rússia ha demanat la rendició de la ciutat de Mariúpol, fortament bombardejada aquesta setmana, però aquesta ha rebutjat la proposta plantejada pel país invasor després de qualificar-la de «deliri». Moscou va oferir en el seu moment obrir corredors humanitaris durant dilluns al matí si els ciutadans deposaven les armes, però els ucraïnesos s'hi han negat.