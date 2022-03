Davant quatre convidats, dos testimonis i dos guàrdies de presons, Julian Assange s’ha casat aquest dimecres a la presó londinenca de Belmarsh durant l’hora de visites, amb una de les seves advocades, Stella Moris, mare de dos dels seus fills. Una cerimònia breu, sense premsa, en què els contraents han firmat el registre que segella la seva unió, quan amb prou feines queden vies legals per evitar l’extradició del fundador de Wikileaks als Estats Units.

Un dels presents va actuar com a fotògraf de l’enllaç, amb el nuvi de 50 anys abillat amb un kilt, la tradicional falta escocesa, evocant així l’origen dels seus pares nascuts a Austràlia. Vienne Westwood, que des de fa anys ha defensat la llibertat d’Assange, havia dissenyat la indumentària dels dos contraents, creant per a Moris de 38 anys, un elegant vestit llarg de color gris, que acompanyava amb un vel de tul blanc en què s’havien estampat firmes de colors d’alguns amics.

«M’estic casant amb l’amor de la meva vida», va escriure l’advocada en un article a ‘The Guardian’ en què es queixa de la negativa de la direcció de la presó a acceptar la presència de periodistes o d’un fotògraf. «Estic convençuda que tenen por de veure a Julian com un ésser humà», assenyala. «No un nom, sinó una persona. La seva por rebel·la que volen que Julian es mantingui invisible al públic tant sí com no, fins i tot el dia del seu casament i especialment el dia del seu casament». Organitzacions de simpatitzants havien convocat una concentració a les portes de la presó, on diverses desenes de persones s’han presentat amb pancartes de suport i un pastís nupcial.

Extradició

La parella va mantenir una relació secreta des del 2015, durant el temps en què Assange va estar refugiat en l’ambaixada de l’Equador a Londres, on va passar cinc anys. De la unió en van néixer Gabriel de 4 anys i Max de 3, amb què Moris va posar, ja vestida de nòvia, a l’arribar a la presó. L’exhacker té almenys un fill més de 31 anys reconegut, resident a Austràlia, tot i que ell ha confessat tenir quatre descendents més de diferents mares.

El casament d’Assange no suma ni resta res a la seva situació legal. La setmana passada el Tribunal Suprem va rebutjar la possibilitat que l’equip legal del pres apel·lés la sentència d’una cort de rang inferior autoritzant l’extradició. La ministra d’Interior britànica, Priti Patel, ha de ratificar l’extradició, un pas que pot ser l’últim en la tramitació legal del cas, però en què encara es pot mirar de recórrer.

A la presó de Belmarsh des de fa tres anys, si és extradit Assange s’enfronta a 18 càrrecs d’espionatge relacionats amb la filtració de WikiLeaks de dades confidencials de l’exèrcit dels Estats Units i cables diplomàtics.