El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, va assegurar aquest dimecres que en la cimera de líders de l’Aliança demà espera que els aliats acordin proporcionar recolzament a Ucraïna davant «amenaces químiques, biològiques, radiològiques i nuclears».

«Demà espero que els aliats acordin proporcionar recolzament addicional, inclosa assistència per a la ciberseguretat, així com equipament per ajudar Ucraïna a protegir-se contra amenaces químiques, biològiques, radiològiques i nuclears», va dir el polític en una roda de premsa prèvia a la cimera de dijous.