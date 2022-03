Més de 120 nens morts a Ucraïna des de l'inici de la invasió russa. Aquest ha estat el balanç que ha fet aquest dimecres el país, en el qual també s'ha afegit que uns altres 167 infants han resultat ferits. Segons ha comunicat la fiscalia ucraïnesa en un missatge en el seu compte en Telegram, el major nombre de ferits ha estat registrat a la capital, Kíiv, amb 61, als quals cal sumar 41 a Khàrkiv i 40 a Donetsk.

Així mateix, ha subratllat que "com a resultat dels bombardejos i atacs amb artilleria diaris, 72 institucions educatives han quedat totalment destruïdes i un total de 548 centres han patit danys". "Entre ells hi ha més de 220 escoles i 155 guarderies", ha detallat la institució.

"La pitjor situació es troba a les regions de Donetsk, Khàrkiv, Mikolaiv, Sumi, Kíiv, Kherson i Txerníhiv. Així mateix, més de 40 instal·lacions per a nens han estat afectades per foc enemic, incloses instal·lacions mèdiques, escoles d'art, instal·lacions esportives i biblioteques", inclou el comunicat.

Finalment, la Fiscalia ha recalcat que "aquestes dades no són concloents, ja que no és possible inspeccionar els llocs dels atacs en zones on hi ha hostilitats actives i en els territoris temporalment ocupats", en referència a les repúbliques de Donetsk i Lugansk i les zones preses per les forces russes durant l'ofensiva.