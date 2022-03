El meravellós paisatge del mar Roig ha sigut l’escenari d’una trobada històrica entre els líders egípcia, israeliana i dels Emirats Àrabs Units (EAU). Aquesta reunió sense precedents ha abordat el nou panorama geopolític que la guerra a Ucraïna deixa al Pròxim Orient. A més, els tres països, tot i que la seva aliança amb els Estats Units és clara, mantenen certes tensions amb l’Administració Biden davant l’absència d’una condemna ferma per la seva part a la invasió de Rússia. Durant les converses, Egipte, Israel i EAU també han discutit l’amenaça creixent de l’Iran mentre les principals potències avancen en l’acord nuclear amb la república islàmica.

La guerra a Ucraïna ha sacsejat els mercats d’energia i aliments, afectant les economies de la regió. Per això, l’egipci Abdelfatá al Sisi, l’israelià Naftali Bennett i l’emiratí Mohamed bin Zayed al Nahyan han celebrat la construcció d’aquest eix renovat que busca contrarestar el poder iranià davant la incertesa sobre el compromís de seguretat de Washington. «Veiem clarament l’enfortiment d’un eix que ofereix una altra narrativa al Pròxim Orient, que podem treballar junts i cooperar en assumptes econòmics i de defensa», ha defensat el viceministre de Relacions Exteriors d’Israel, Idan Roll, a Radio Kann.

التقيت اليوم أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ .. بحثنا علاقاتنا الأخوية الراسخة وأهم المستجدات الإقليمية والدولية.. نحرص على مواصلة التنسيق والتشاور في ظل التحديات العالمية الجديدة والعمل معاً بما يحقق مصالح بلدينا والمنطقة. pic.twitter.com/fmzZAz84oG — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) 21 de marzo de 2022

Davant l’ofensiva russa a Ucraïna, l’Administració Biden ha pressionat als tres països per evitar a Rússia, amb qui també tenen llaços. A més, en el cas d’EAU, la pressió s’estén al pla energètic perquè subministri més petroli a un món que busca allunyar-se de la dependència russa. Mentrestant, els Estats Units i unes altres cinc potències mundials segueixen en el seu afany de renovar l’acord nuclear amb l’Iran. El rival d’Israel i Emirats podria veure aviat l’aixecament de les sancions internacionals en contra seu a canvi de límits en el seu programa nuclear.

Visita de Assad a Emiratos

Al costat de l’Aràbia Saudita, EAU també s’ha queixat de la falta de recolzament nord-americà davant els atacs soferts i vinculats amb l’Iran. La represa de l’acord nuclear sembla cada vegada més a prop però està pendent d’una condició. El règim dels aiatol·làs exigeix que Washington deixi de designar al Cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica, la seva vigorosa força militar, com una organització terrorista. Els tres líders reunits aquest dimarts al mar Roig han insistit a Biden perquè no cedeixi. Temen que retirar l’etiqueta de terrorista enforteixi als grups avalats per l’Iran a tota la regió, com Hezbol·là al Líban o els hutís al Iemen.

«Estem molt preocupats per la intenció dels EUA de cedir davant l’escandalosa demanda de l’Iran», va expressar dilluns el primer ministre israelià. També durant la reunió, han discutit una altra font de tensió amb el Govern nord-americà: la lenta rehabilitació regional del dictador Bashar al-Assad. Divendres passat, el president de Síria va visitar per primera vegada des de l’inici de la Guerra Civil, fa ja 11 anys, la capital emiratí on es va reunir amb el xeic Mohamed bin Zayed al Nahyan, governador de facto del regne.