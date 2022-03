El president rus, Vladímir Putin, ha ordenat a la direcció de Gazprom que només permeti comprar gas en rubles, i no en euros o dòlars. En un discurs que difonen mitjans russos com Ria Novosti, Putin ha assegurat que "no té cap sentit" cobrar l'energia en dòlars o euros a "països hostils". Segons el líder rus, la mesura entrarà en vigor "en el termini més curt possible" de manera que "les transferències per pagar gas natural ofert a països hostils es faci en rubles". Arran de l'anunci, la moneda russa puja a Moscou.