Almenys 15 persones, entre elles la diputada Amina Mohamed Abdi, han mort i un número indeterminat hi han resultats ferides aquest dimecres en un suposat atac suïcida a la ciutat de Beledweyne, al centre de Somàlia. El president de Somàlia, Mohamed Abdullahi ‘Farmaajo’, ha enviat «les seves profundes condolences» a les famílies de les víctimes en l’atemptat terrorista que ha tingut lloc aquest dimecres a la nit a prop del Palau Presidencial de Hirshabelle, a Beledweyne, tal com informa l’agència de notícies somali SONNA. Així mateix, el primer ministre somali, Mohamed Hussein Roble, ha traslladat les seves condolences i ha sol·licitat a través del seu compte oficial de Facebook una «investigació exhaustiva» de l’assassinat d’Amina Mohamed.

La diputada Amina Mohamed Abdi era membre del Parlament Federal de Somàlia i candidata al Parlament Federal per la ciutat de Beledweyne. A més, era coneguda per l’activisme pels Drets Humans i per indagar en l’esclariment del crim d’Ikran Tahlil. «La diputada Amina és coneguda pel seu paper en la lluita per la justícia per a la difunta Ikran Tahlil. Fa uns dies es va intentar robar l’escó a què es presentava. Ha sigut assassinada aquesta nit en un intent d’interrompre la justícia», ha asseverat Roure al seu perfil de Twitter. Ikran Tahlil era la directora del departament de ciberseguretat dels serveis d’Intel·ligència del país de la banya d’Àfrica, desapareguda des de juny, segrestada i assassinada pel grup gihadista Al Shabaab. L’Agència Nacional d’Intel·ligència i Seguretat de Somàlia (NISA, per les seves sigles en anglès) en va confirmar la mort el setembre del 2021.

L’atac ha tingut lloc poques hores després que almenys vuit persones morissin en un atac perpetrat per presumptes milicians del grup terrorista Al Shabaab contra una base militar situada a prop de l’aeroport de la capital, Mogadiscio, on hi ha nombroses missions diplomàtiques internacionals.

Somàlia, sumida des de desembre del 2020 en una crisi política pels nombrosos ajornaments de les eleccions parlamentàries i presidencials, fa front a un augment del nombre d’atacs per part de la milícia islamista Al Shabaab –vinculada a l’organització terrorista Al Qaeda–-, tant a la capital com en altres zones del sud del país.