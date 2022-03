«Si hi ha una cosa que Putin no ha previst és la nostra unitat, la rapidesa de la nostra acció i la nostra determinació. No hauria de tenir cap dubte que mantindrem aquest rumb». Les paraules de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, aquest dimecres passat davant l’Eurocambra anticipaven el missatge que sortirà de la marató de reunions que protagonitzaran aquest dijous i divendres els líders de l’Aliança Atlàntica, del G-7 i del Consell Europeu a Brussel·les. Tres cimeres separades però amb un mateix objectiu: denunciar la guerra de Vladímir Putin quan es cumpleix un mes de l’agressió i tancar files amb Ucraïna i el seu president, Volodímir Zelenski, que serà present per videoconferència en les tres cites.

«A mesura que avança la guerra, veiem com Rússia ataca cada vegada més la població civil i apunta a hospitals, escoles i refugis. Aquests crims de guerra han de cessar immediatament. Els responsables i els seus còmplices hauran de retre comptes d’acord amb el dret internacional», ha escrit el president del Consell Europeu, Charles Michel, a la carta d’invitació a la cimera europea, que escenificarà el bon estat de les relacions transatlàntiques amb l’assistència del president nord-americà, Joe Biden, que acudirà per primera vegada en persona a un Consell Europeu per parlar amb els seus socis europeus de la primera amenaça a l’ordre internacional i la seguretat d’Europa des de la Segona Guerra Mundial.

Serà a partir de les quatre de la tarda quan quedi clausurada la cimera extraordinària de líders de l’OTAN i del G-7. Totes dues a les casernes de l’Aliança a Brussel·les. «Debatrem la millor manera de recolzar Ucraïna en aquestes dramàtiques circumstàncies. El poble ucraïnès s’ha aixecat valentament per defensar el seu país. Però les necessitats humanitàries dins d’Ucraïna estan creixent dramàticament. I milions de persones han hagut de fugir de casa seva. Hem de seguir donant suport humanitari, polític, financer i material a Ucraïna. També examinar el suport que podem oferir als refugiats ucraïnesos i als seus amfitrions», ha explicat Michel.

Fotografia dantesca

La fotografia presentada ahir per la Comissió Europea és dantesca. Cada segon, 800 nens abandonen Ucraïna traumatitzats, deixant enrere germans i pares, fins al punt que la meitat de les persones que arriben a la UE són menors. Des que va començar la guerra hi ha 6,5 milions de desplaçats interns i 3,5 milions més que han fugit del país, el gruix d’ells –més de 2 milions– a Polònia, però també a Romania, Moldàvia, Hongria i altres països europeus. Els líders europeus reconeixeran l’esforç dels països veïns i encarregaran a la Comissió Europea que desenvolupi la plataforma de solidaritat que ha posat en marxa per coordinar i organitzar transferències de refugiats entre els estats membre i fins i tot països tercers com el Regne Unit i el Canadà el primer ministre dels quals, Justin Trudeau, confirmava a la seva arribada a Brussel·les el seu compromís a continuar recolzant l’acollida d’ucraïnesos.

En el que no sembla que hi haurà novetats és en la política de sancions. La UE ha adoptat fins ara quatre rondes de sancions contra Rússia, a un ritme frenètic, i es mostra disposada a «avançar amb rapidesa amb noves sancions coordinades» si calgués. No obstant, la intenció dels Vint-i-set es limita de moment a fer balanç –el ministre lituà d’exteriors reconeixia el dilluns que hi havia una certa fatiga de sancions– i garantir formes per aplicar amb eficàcia les sancions ja aprovades fins ara i evitar bretxes que permetin a Rússia escapar al càstig a través de tercers països com Turquia i Sèrbia.

Els països Bàltics o Polònia continuen reclamant un embargament als combustibles fòssils procedents de Rússia –una cosa que ja han anunciat el Regne Unit i els Estats Units Units– perquè la UE no continuï finançant la guerra de Putin, però Alemanya, Holanda i els països més dependents de gas i petroli rus s’hi resisteixen, almenys a tallar el gas. La seva postura: guardar a la recambra aquesta mesura, tot i que insisteixen que «tot està sobre la taula i no es descarta cap opció», asseguren fonts diplomàtiques.

Tot i així la pressió sobre Rússia continua augmentant, una cosa que quedarà palesa en el debat que mantindran divendres els líders, durant la segona jornada de la cimera. Els Vint-i-set es comprometran de nou a reduir la dependència del gas, petroli i carbó russos i beneiran algunes de les propostes llançades aquesta setmana per la Comissió Europea. En primer lloc, les compres conjuntes de gas que Brussel·les podria negociar en nom dels Vint-i-set amb diferents subministradors de països productors. Per exemple, von der Leyen aprofitarà la cimera per intentar arrencar un compromís al president Joe Biden que els Estats Units prioritzaran els enviaments de gas natural liquat (LNG) a la UE en els pròxims mesos, amb subministraments addicionals per als dos pròxims hiverns.

La segona proposta que els líders europeus avalaran és l’augment de les reserves de gas per a l’1 de novembre de cada any –al 80% aquest any i 90% a partir dels següents– per garantir nivells adequats i marge en cas de problemes de proveïment. No tots els països disposen de dipòsits subterranis així que el desafiament serà actuar amb solidaritat. El que s’anticipa molt més divisiu en la cita europea és el debat sobre la contenció dels preus del gas i el seu impacte sobre la factura de la llum. Fa mesos que Espanya, Portugal, Grècia i Itàlia demanen solucions als seus homòlegs europeus, de moment sense èxit. La Comissió Europea ha llançat aquesta setmana una bateria d’«opcions» que inclou algunes de les propostes d’Espanya per «posar un topall» als preus, totes avantatges i desavantatges, però un grup de països europeus, encapçalat per Alemanya, Àustria, Holanda i Dinamarca, continuen sent hostils a qualsevol intervencions al mercat.