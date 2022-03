Els líders de l'OTAN, el G-7 i de la Unió Europea es reuneixen aquest dijous a Brussel·les per plantar cara al president rus Vladímir Putin just quan es compleix un mes de l'inici de la seva invasió d'Ucraïna. "Esperem passos significatius", ha dit el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, sobre aquesta trobada d'alt nivell on participarà el president dels Estats Units Joe Biden. Amb la triple cimera, el bloc occidental vol mostrar la seva unitat davant Rússia i abordar noves accions per garantir la seguretat europea i el suport a Ucraïna. "Som l'aliança més forta del món, mentre estiguem units, estarem segurs", ha assegurat el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a la seva arribada a la reunió de l'aliança atlàntica.

Al matí, els mandataris dels 30 estats membre de l'OTAN tenen previst aprovar el desplegament de quatre nous grups de combat a Bulgària, Hongria, Romania i Eslovàquia. També decidiran si envien a Ucraïna més equipament defensiu per protegir-se d'atacs químics o nuclears de Rússia, un escenari que el president rus Vladímir Putin s'estaria plantejant, segons la Casa Blanca. "Espero que els líders acordin invertir més en defensa", ha afegit Stoltenberg, que ha demanat un reforç permanent dels efectius militars al flanc oriental d'Europa pel que considera el risc de seguretat més gran que afronten els aliats l'OTAN des de la Segona Guerra Mundial. Està previst que Zelenski intervingui per videoconferència a la cimera de l'OTAN. Missatge d'unitat A la seva arribada, el primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, ha assegurat que l'Aliança es manté "unida" davant la "brutal i il·legal" agressió de Rússia. El primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, ha acusat Putin de creuar "totes les línies vermelles", i ha defensat que l'Aliança ha de reforçar les sancions contra el Kremlin. El líder britànic ha remarcat la necessitat de treballar "units" i de forma "ràpida" per acabar amb l'agressió de Putin. Per la seva banda, el primer ministre de Bèlgica, Alexander De Croo, ha demanat a la Xina que mantingui la "decència" i l'ha instat a aïllar Rússia de la resta del món. De Croo ha afirmat que el líder rus ha perdut "qualsevol sentit de la racionalitat". Biden no ha fet declaracions a la premsa a l'arribada a l'OTAN. G-7 i Consell Europeu Un cop acabada la cimera de l'OTAN, els líders del G-7 es reuniran en la mateixa seu de l'aliança atlàntica. D'aquesta manera, s'inclourà el primer ministre del Japó, Fumio Kishida, en les converses sobre Rússia. A la tarda, està previst que Biden assisteixi a la trobada dels 27 estats membre al Consell Europeu per coordinar possibles noves sancions al règim de Putin, tot i que no es preveuen grans mesures. "Tindrem una discussió política", subratllen fonts comunitàries, que remarquen que ara per ara el club comunitari es decanta per avaluar els efectes de les sancions ja aprovades, així com tancar les possibles escletxes per esquivar-les. La UE ha deixat per divendres el debat sobre l'alt preu de l'energia i possibles accions per rebaixar la factura de la llum.