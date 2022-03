Luiz Inacio Lula da Silva va decidir inclinar-se cap a la dreta per impedir la permanència de la ultradreta en el poder a partir de 2023. Amb aquest objectiu ha convidat Geraldo Alckmin, un ex Opus Dei a qui va derrotar en les eleccions de 2006, a ser part de la fórmula presidencial que s’enfrontarà l’octubre amb Jair Bolsonaro. El gir adopta ara més dramatisme: les enquestes ratifiquen el favoritisme de Lula, de cara a la primera volta, però Bolsonaro ha retallat distàncies i encara queden molt a recórrer fins al dia de la contesa.

«¿Per què un home com jo, que ja ha sigut president, està pensant a tornar?», es va preguntar el líder del Partit dels Treballadors (PT) durant una recent intervenció pública. Lula en sabia la resposta, que té forma de dilema: «Necessito ser candidat, i no és per arrogància». Es tracta, per tant, de frenar sobretot la reelecció del capità retirat, a qui va fer responsable de moltes de les 650.000 morts per covid-19 registrades al gegant sud-americà, així com la situació de fam que afecta més de 20 milions de persones.

«Tinc consciència que hi ha gent més lletrada que jo, que ha llegit més llibres, que ha après a parlar anglès o francès amb facilitat», va dir Lula. No obstant, es va considerar l’únic aspirant a la presidència que «entén l’ànima del poble» i l’únic que, a causa del seu origen humil, «sap el que és el terra d’una fàbrica, quedar-se a l’atur, asseure’s a la taula sense tenir per menjar o no tenir ni mantega per posar a un tros de pa».

Sou um homem que tem uma causa. E essa causa me dá vida. Quando vejo uma pessoa na rua, uma mãe com criança, eu sei o que essa pessoa está sentido. E lutar para que todos os brasileiros tenham o que comer é o que me move na política.

Darrere de les apel·lacions a la retòrica històrica del PT, un partit d’esquerra forjat en les lluites sindicals de la dècada dels 80, reverbera un clar sentit pragmàtic: els vots de les forces progressistes podrien no ser suficients per frenar la ultradreta a les urnes. En aquest context, el PT va explicar les raons de la seva moderació a través d’un document. «Els que no han estat amb nosaltres en el passat, són més que benvinguts a participar d’aquest moviment».

«No tinc dubtes que el president Lula, si Déu vol, serà electe i reinserirà el Brasil en l’escenari mundial, expandirà l’horitzó de desenvolupament econòmic i disminuirà la trista diferència social en el país. El Brasil necessita ser bo per a tothom, no per a alguns», va dir Alckmin. La fórmula presidencial encara no ha sigut oficialitzada. L’exgovernador paulista carregarà amb la responsabilitat d’ampliar la base electoral de Lula.

Xifres que van suscitar inquietud

D’acord amb una enquesta de la consultora Datafolha publicada aquest dijous, Lula té una intenció de vot del 43% en comparació amb el 26% de Bolsonaro. En la segona volta, l’exsindicalista guanyaria per 55% contra 34%. L’exministre de Justícia de l’actual Govern, Sergio Moro, amb prou feines reuneix el 8% de les preferències, mentre que Ciro Gomes, de centreesquerra, en té un 6%. Segons el sondeig, el 55% dels brasilers no votarien Bolsonaro «en absolut». Al desembre, el rebuig ascendia al 60%. La lleu recuperació del capità retirat provoca cert entusiasme en el seu entorn. L’optimisme es funda en què les ajudes estatals als sectors socials més desfavorits, coneguda com a ‘Auxili Brasil’, ha de créixer sostingudament en els pròxims mesos. La guerra a Ucraïna ha provocat una alça dels preus internacionals dels productes agropecuaris i Bolsonaro, un tardà putinista, ha començat a treure profit d’aquesta circumstància de la mà dels empresaris d’aquest poderós sector.

Josué Medeiros, investigador de la Universitat Federal de Rio de Janeiro, afirma que, si bé la distància entre Lula i el seu rival s’ha retallat, no sembla possible que perilli el triomf electoral del PT. Nous escàndols poden, d’altra banda, tornar a erosionar les aspiracions de Bolsonaro. La ministra del Suprem Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, acaba d’ordenar l’obertura d’una investigació penal contra el ministre d’Educació, el pastor evangelista Milton Ribeiro, per delictes de corrupció, tràfic d’influències i prevaricació. La fiscalia ha de determinar en dues setmanes si el president també serà arrossegat a aquesta causa judicial.

ATENÇÃO! Neonazistas ameaçaram assassinar @LulaOficial e os companheiros @mariadorosario e @LeonelRadde, que faz brilhante trabalho contra grupos extremistas. PT tomará as medidas pra que os criminosos sejam identificados e punidos. Não vão nos intimidar, nem nos calar! — Gleisi Hoffmann (@gleisi) 24 de marzo de 2022

Amenaces

Les presidencials d’octubre no estaran exemptes de tensions i, com prevenen alguns analistes, certs perills. La principal autoritat del PT, Gleisi Hoffman, va denunciar fa unes hores que Lula ha sigut amenaçat de mort per grupuscles neonazis. Els missatges van arribar a través de WhatsApp al legislador petista Leonel Radde. «La seva mort està prevista. Serà el 31 d’octubre de 2022, a les 21 hores, a Rio Grande do Sul», assenyala un dels textos.