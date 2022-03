Sis homes s'agafen de les mans mentre somriuen a càmera. Els somriures desborden els seus rostres. A alguns més que a d’altres. Amb aquesta encaixada simultània, els representants dels Emirats Àrabs Units (EAU), Bahrain, el Marroc, Egipte, els Estats Units i Israel donen per acabada una cimera històrica. És la primera vegada que tants funcionaris àrabs, nord-americans i israelians es troben en sòl israelià. L’Estat hebreu ja és una potència amiga per a molts països de la regió. Dos dies de reunions i els primers contactes resulten en un fòrum regional regular que en la seva unitat, busca dissuadir l’Iran.

Mentrestant, a l’altre costat de la Línia Verda, el president de l’Autoritat Palestina, Mahmud Abbàs, s’atrevia a denunciar la «diferència de tracte» d’Occident. En una trobada amb el secretari d’Estat nord-americà, Antony Blinken, li ha retret les accions contra Rússia contraposades al recolzament a Israel. «Malgrat els crims de l’ocupació israeliana que equivalen a neteja ètnica i a discriminació racial, no trobem ningú que responsabilitzi Israel per comportar-se com un Estat per sobre de la llei», ha apuntat. Aquest dilluns també ha rebut la visita del rei de Jordània, Abdul·là II, a Cisjordània, la primera des del 2017, i li ha transmès el seu recolzament a la causa palestina.

سعيد بالصداقة و العمل من اجل السلام و التنمية https://t.co/ZOUDxEK4yG — عبدالله بن زايد (@ABZayed) 27 de marzo de 2022

«El que estem fent aquí és fer història, construir una nova arquitectura regional basada en el progrés, la tecnologia, la tolerància religiosa, la seguretat i la cooperació en intel·ligència», ha presumit el ministre de Relacions Exteriors israelià, Yair Lapid. «Aquesta nova arquitectura, les capacitats compartides que estem construint, intimida i dissuadeix els nostres enemics comuns, en primer lloc, l’Iran i els seus representants», ha afegit. A continuació, els seus homòlegs emiratí, bahrainès, marroquí, egipci i nord-americà s’han unit a aquesta celebració unànime de la «pau».

Atac terrorista

A més, la cimera celebrada al Nègueb s’ha vist entelada per un atemptat terrorista reivindicat per l’ Estat Islàmic al nord del país. Dos israelians armats van matar diumenge dos policies abans de ser reduïts a Hadera, a 50 quilòmetres de Tel Aviv. Aquestes trobades arriben en un context de tensió amb l’Administració Biden, ja que molts dels aliats dels Estats Units veuen una falta de compromís per part del president a la regió. Tot i que va ser els EUA el que el 2020 va ajudar Israel a negociar els Acords d’Abraham amb aquests Estats àrabs, ara és el país hebreu el que assumeix el rol de mediador entre Washington i ells.

מטרתם של הטרוריסטים היא להטיל עלינו אימה, לגרום לנו לפחד להפגש ולקדם את החיבורים וההסכמים בינינו. הם לא יצליחו. אנחנו לא ניתן להם. אין לנו שום כוונה לתת פרס למחבלים. אין לנו שום כוונה לתת להם לנהל לנו את החיים, לקבוע לנו את המדיניות. ישראל היא מדינה חזקה וגאה ולא תכנע לטרור לעולם pic.twitter.com/n673tlG83M — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) 28 de marzo de 2022

Blinken ha viatjat a Israel també amb l’objectiu de pressionar els seus aliats àrabs perquè augmentin el recolzament a Ucraïna per evitar la invasió de Rússia. Més enllà d’Israel, fins ara, els altres estats no han condemnat amb convicció les accions russes ni han donat gaire suport a la població envaïda. La dependència energètica i alimentària respecte del país de Vladímir Putin l’hi impedeix. Mentrestant, Israel porta des de l’inici del conflicte actuant com a mediador entre les dues parts, encara sense condemnar el seu aliat rus.

«Premi» per a Israel

Aquesta cimera suposa per a l’Estat hebreu la consolidació de la seva importància com a potència regional i mundial. A més, la guerra d’Ucraïna ha ajudat a accelerar el realineament de les aliances al Pròxim Orient. El primer ministre israelià, Naftali Bennett, no ha pogut disfrutar del fruit de la seva feina, ja que després de la reunió amb Blinken, va donar positiu per covid-19. Al llarg de diumenge, el representant nord-americà va voler alleugerir les preocupacions dels seus aliats per la possible restauració de l’acord nuclear del 2015 amb l’Iran.

«Hi ha diferents perspectives que es discuteixen, hi ha cert acord sobre algunes qüestions i menys sobre d’altres, però no hi ha cap dubte al voltant d’aquesta taula que l’Iran no ha de ser una potència nuclear», va dir a Jerusalem. Precisament la possibilitat d’un nou acord nuclear amb el país dels aiatol·làs és una de les principals inquietuds dels participants de la cimera. La resolució de les negociacions entre l’Iran i altres potències sembla que està cada vegada més a prop i a tots els preocupa que el resultat permeti als iranians desenvolupar un poder nuclear més gran. «Es tornaria encara més agressiu i creuria que podria actuar amb una falsa sensació d’impunitat», va apuntar Blinken.

Productive meeting with Palestinian Authority President Mahmoud Abbas today to reaffirm the importance of the U.S.-Palestinian relationship. The U.S. is committed to a two-state solution and the need to improve the quality of life for the Palestinian people. pic.twitter.com/IBrfvPAoft — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) 27 de marzo de 2022

Els representants també han mostrat certa preocupació per un possible augment de la violència a Israel i els territoris ocupats palestins d'aquí a unes setmanes, quan coincidiran tres importants festivitats jueva, musulmana i cristiana. Per la seva part, els palestins han denunciat l’absència d’una invitació per afegir-se a la cimera. Mentre els Acords d’Abraham disparen la cooperació comercial i diplomàtica entre Israel i els seus nous aliats àrabs, també disminueixen les prioritats per als governs àrabs de resoldre el conflicte palestino-israelià. El primer ministre palestí, Mohammad Shtayyeh, ha titllat de «gran il·lusió» la cimera per excloure el seu poble i l’ha descrit com un «premi» sense ordre judicial per a Israel.