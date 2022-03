El ministre d'Exteriors rus, Sergei Lavrov, ha anunciat aquest dilluns que Rússia s'està preparant per prohibir l'entrada al país de persones de països considerats "enemics" del Kremlin. Segons el ministre, Rússia està elaborant un esborrany de decret presidencial sobre mesures de "represàlia" per als visats en resposta a les accions "hostils" d'una sèrie d'estats estrangers.

Entre els territoris vetats hi ha tots els països membres de la UE, inclòs Espanya, Ucraïna, el Regne Unit, els Estats Units, i el Canadà, entre d’altres. "El focus de la nostra atenció se centra en mesures per respondre a les accions hostils dels Estats Units i els seus satèl·lits, així com totes les decisions que infringeixen els drets dels ciutadans russos", ha afirmat.