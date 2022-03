Xi Jinping, el president xinès, ha apel·lat a la solidaritat global per vèncer la pandèmia davant les tàctiques divisòries. No ha sigut l’única referència encoberta als Estats Units durant el seu discurs en el Fòrum Econòmic Global ni tampoc la més sorprenent. La seva intervenció, la tercera al mateix escenari, ha discorregut per camins tan trillats com efectius. Per allà també ha aparegut la defensa dels desfavorits i els atacs al proteccionisme assaonats amb les florides metàfores a l’ús.

«Els fets han demostrat una vegada més que, en els embravits corrents de la crisi global, els països no naveguen a 190 petits barcos sinó en un de gegant que agrupa el destí comú», ha alertat Xi. «Els petits bots no sobreviuran però el gran és prou poderós per lidiar amb la tempesta», ha sentenciat. L’aclariment arriba en un de tants moments tensos entre les dues superpotències. El relleu a la Casa Blanca de Donald Trump per Joe Biden ha abaixat alguns decibels d’aquell fragor quotidià però persisteixen diferències insalvables en assumptes com Taiwan o Hong Kong, la propietat intel·lectual i el comerç. Efusives ovacions «La Història sempre demostra que la confrontació no resol problemes sinó que porta conseqüències catastròfiques», ha afegit Xi, que ha demanat de nou que s’enterri la mentalitat de la guerra freda. «És comprensible que els països tinguin divergències i desacords però la recerca del guany propi a costa de les pèrdues del contrari no ajuda», ha afirmat. El fòrum, que tradicionalment tenia lloc a Davos, se celebra per segon any consecutiu per videoconferència a causa de la pandèmia. El president d’un país nominalment comunista havia disfrutat de les efusives ovacions en edicions anteriors dels líders globals i variats potentats amb les seves defenses del lliure mercat, la globalització, les fronteres obertes i la resta de l’arsenal lèxic amb què els Estats Units havien regit al món abans de la irrupció de Trump. Biden difumina el contrast però Xi ha perseverat en el missatge. «Ni el proteccionisme ni l’unilateralisme protegeixen ningú sinó que afecten els interessos aliens i el propi», ha afirmat. També ha al·ludit a la «fatxenderia i actituds hegemòniques» en l’enèsima menció a l’elefant a l’habitació. Fórmula xinesa Xi participava avui al fòrum amb les xifres apuntalant el seu estrellat. Hores abans se sabia que l’economia nacional havia crescut un 8% l’any passat i els rebrots al presumpte bressol de la pandèmia amb prou feines sumen centenars de casos mentre el món els compta per milions. La fórmula xinesa, amb quarantenes i testatges massius, és difícilment exportable al món. El remei, ha proposat Xi, passa per la solidaritat amb els països en vies de desenvolupament en assumptes com les vacunes i estratègies econòmiques responsables. En aquesta línia va alertar contra les polítiques fiscals restrictives que estudien Washington i Brussel·les perquè «suposaran reptes a l’estabilitat financera i econòmica i els països en desenvolupament pagaran la factura».