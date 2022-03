Autoritats de l’estat mexicà de Michoacán (oest) van identificar al càrtel de Los Correa com el responsable de l’assassinat de 20 persones, en un atac perpetrat diumenge a la nit en una palissada de galls clandestina del municipi de Zinapécuaro. Carlos Torres Piña, secretari de Govern de Michoacán (segon en la línia de comandament per darrere del governador Alfredo Ramírez), va informar que a la palissada es portaven a terme baralles de galls sense autorització de l’ajuntament de Zinapécuaro, municipi limítrof amb l’estat de Guanajuato. El funcionari, a pregunta expressa d’Efe, va precisar que l’organització del narcotràfic autodenominada com el càrtel de Los Correa va irrompre al lloc per atacar un presumpte líder i sicaris del càrtel Jalisco Nueva Generación (CJNG). «Al lloc dels fets, pel que sembla, hi havia un líder d’una organització criminal, de la qual s’ha manejat molt que és de Jalisco. [Los Correa] són els que controlen una altra zona [orient de Michoacán] i són els que van fer incursions allà», va assenyalar.

La Fiscalia General de l’Estat (FGE), va informar que la palissada clandestina estava habilitada dins del ranxo El Paraíso, ubicat a la carretera federal Zinapécuaro-Acámbaro (Guanajuato), on es van assegurar 15 vehicles relacionats en l’atac. En la seva conferència de premsa matutina, el president Andrés Manuel López Obrador va reconèixer que la matança havia sigut pel xoc de grups criminals rivals. A la regió, aquests grups es disputen a sang i foc el control d’activitats il·lícites com la producció i trànsit de metamfetamina, extorsions i segrestos. Violència creixent Aquesta matança se suma a diversos fets violents que han ubicat Michoacán com un dels estats amb alts nivells d’assassinats, relacionats amb el crim organitzat. El 10 de març passat, presumptes sicaris del CJNG i del càrtel de La Nueva Familia Michoacana es van enfrontar a trets al municipi de San Juan Nuevo Parangaricutiro, a la regió indígena ‘purépecha’ de Michoacán, on cinc homes van morir a trets. L’exèrcit va detenir aquell dia 32 sicaris del CJNG que van irrompre i es van parapetar a l’edifici de l’ajuntament. Prèviament, el 27 de febrer, un comando armat va assassinar diverses persones al poblat de San José de Gracia, municipi de Marcos Castellanos (Michoacán) i limítrof amb l’estat de Jalisco. Els sicaris van prendre i van ocultar els cadàvers, per la qual cosa es desconeix la quantitat exacta de víctimes, tot i que la Fiscalia estatal va descobrir en els rastres de sang perfils genètics d’11 persones. El 7 de febrer, Enrique Velázquez Orozco, alcalde del municipi de Contepec –limítrof amb els estats de Mèxic i Querétaro–, va ser plagiat i assassinat a trets. Gairebé un mes més tard, el 10 de març, César Arturo Valencia Caballero, alcalde d’Aguililla, a la regió de Tierra Caliente de Michoacán, va ser assassinat a trets quan conduïa un vehicle de l’ajuntament. Un dia després, va ser descobert el cadàver cosit a bales de René Cervantes, el principal assessor de Valencia Caballero. La violència a la regió també va arribar a la premsa. El periodista Armando Linares, director del portal de notícies ‘Monitor Michoacán’ –amb seu en el municipi de Zitácuaro–, va ser assassinat a trets el 15 de març, mentre que el 31 de gener uns sicaris van matar Roberto Toledo, col·laborador d’aquest mateix mitjà de comunicació. A més, l’1 de novembre de 2021, 11 indígenes ‘purépechas’ van ser assassinats a trets al municipi de Tangamandapio, quan recollien mel d’abella com a part de la tradició ancestral de la Nit de Morts. Els càrtels Informació de les àrees d’intel·ligència dels governs Federal i Estatal, a la qual Efe va tenir accés, precisa que a Michoacán hi operen almenys una desena de càrtels del narcotràfic, els sicaris del qual mantenen el control de la producció i tràfic de drogues a les regions de Tierra Caliente, Oriente, Sierra-Costa i Bajío. Aquestes organitzacions criminals s’autodenominen Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Nueva Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios (CT), Cártel de Zicuirán, La Familia Michoacana (antic càrtel i base de Los Caballeros Templarios), Cártel del Golf, Cártel de Los Correa, Cártel de Los Reyes, Cártel de Tepalcatepec i Pueblos Unidos. Des de principis d’any, a Michoacán s’han produït diverses matances fruit dels xocs entre grups del crim organitzat. Segons dades oficials, en els primers dos mesos de l’any aquest estat acumula 484 homicidis dolosos. Mèxic va registrar 33.308 homicidis el 2021 després dels dos anys més violents de la seva història, sota el mandat d’Andrés Manuel López Obrador, amb 34.690 víctimes d’assassinat el 2019 i 34.554 el 2020.