La Policia Metropolitana de Londres ha recomanat la imposició de 20 multes a persones que van assistir a alguna de les festes celebrades a Downing Street i a l’Oficina del Gabinet —la residència i les oficines del primer ministre britànic, Boris Johnson— durant els confinaments al Regne Unit en plena pandèmia de la covid. Aquesta polèmica va enterbolir el compromís de Johnson amb les mesures que ell mateix promovia.

Scotland Yard va obrir, al gener, una investigació pròpia sobre 12 d’aquests esdeveniments en vuit dates diferents, celebrats a Downing Street i a l’Oficina del Gabinet, després que una investigació interna descobrís que el personal de Johnson havia disfrutat de festes amb alcohol i que el mateix líder britànic havia assistit almenys a tres. L’objectiu de la investigació és verificar si efectivament es van violar les regulacions imposades pel Govern per contenir l’expansió del coronavirus.

La policia londinenca ha confirmat en un comunicat que és partidària d’imposar 20 multes, tot i que ha precisat que es tracta, per ara, d’una primera avaluació tenint en compte «la quantitat significativa de material» que queda encara per examinar. Les sancions seran emeses per l’Oficina d’Antecedents Penals (ACRO, per la seva sigla en anglès). En aquest sentit, no han confirmat per quins esdeveniments s’han imposat les multes, ja que consideren que donar més detalls pot contribuir a identificar les persones assenyalades.

Qüestionari a Johnson

Les sancions s’imposen a persones que es considera que han infringit la normativa de la covid. En aquest sentit, la sanció per participar en una reunió de més de 15 persones és una multa de 800 lliures.

La policia ha explicat que s’han enviat més d’un centenar de qüestionaris com a part de la investigació per demanar als convidats que expliquin la seva participació en les reunions. El primer ministre, Boris Johnson, és un dels que han rebut aquest qüestionari. Així mateix, Scotland Yard va afirmar a principis de març que havia començat a entrevistar els testimonis com a part de la seva investigació.

La investigació de la policia es va iniciar al marge de l’informe independent encarregat pel Govern i que ja va posar en dubte unes reunions fetes entre el maig del 2020 i l’abril del 2021. Johnson, que va assistir almenys a tres, ha demanat perdó, però sempre ha afirmat que no es van incomplir les normes.