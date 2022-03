La invasió de Rússia a Ucraïna ja acumula 34 dies i, entre bombardejos i corredors humanitaris, els països implicats encara no han arribat a un acord per a un alto el foc. Així, en una possible nova ronda de negociacions, el ministre d’Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, va assegurat aquest dilluns que veu possible un acord per posar fi a la campanya militar russa, ja que Occident «sembla més disposat a reconèixer els seus errors».

Però quatre dies després que l’Exèrcit rus donés per acabada la primera fase de la seva guerra a Ucraïna, amb un anunci que se centraria a «alliberar el Donbass», les seves tropes sembla que no han rebut el missatge i no estan reculant gaire al país ucraïnès.

Així mateix, els bombardejos amb artilleria i míssils continuen sense remissió al nord i l’est del país, amb un nombre creixent de localitats assetjades després de veure com els seus accessos eren bombardejats, i els seus serveis bàsics, tallats de soca-rel.

Pèrdues econòmiques

El Govern ucraïnès va estimar que les pèrdues econòmiques causades per la guerra amb Rússia ascendeixen a més de 500.000 milions de dòlars, segons va anunciar dilluns a Facebook la ministra d’Economia ucraïnesa, Julia Sviridenko. La ministra va xifrar en 564.900 milions de dòlars l’«impacte directe de les destruccions» des de l’inici de la invasió russa el 24 de febrer, que inclouen «les conseqüències indirectes dels combats» en l’economia, com l’augment de l’atur, la reducció del consum de les llars o la disminució dels ingressos de l’Estat.

Un alto el foc humanitari

Amb un intent per frenar aquesta guerra, el secretari general de l’ONU, António Guterres, va anunciar aquest dilluns el nomenament de Martin Griffiths com a mediador per aconseguir un «alto el foc humanitari» per a Ucraïna. «Avui anuncio que en l’exercici dels meus bons oficis he demanat al nostre coordinador humanitari en l’àmbit mundial que explori immediatament amb les parts implicades un possible acord per a un alto el foc humanitari a Ucraïna», va afirmar Guterres en roda de premsa.

També, la Unió Europea ha facilitat els tràmits per poder registrar els refugiats ucraïnesos, ja que el ritme d’arribades a la UE s’havia alentit i de les 200.000 persones que sortien els primers dies s’havia passat a unes 50.000 persones diàries.

El pla, desenvolupat entre la Comissió Europea i la presidència francesa de la UE, inclou la creació d’una plataforma de registre perquè els Estats membres intercanviïn informació sobre les persones que sol·licitin protecció temporal.

Possible enverinament

Però les cartes poden canviar en qualsevol moment. Almenys dos membres de la delegació d’Ucraïna, que van participar en unes converses de pau amb representants de Rússia que van tenir lloc el vespre del 3 de març, han experimentat símptomes «que encaixen» amb els d’un enverinament per armes químiques, segons ha avançat en el seu compte de Twitter la pàgina web d’investigació Bellingcat i ha publicat poc després el rotatiu nord-americà The Wall Street Journal. A les negociacions, que van tenir lloc en territori ucraïnès, hi va arribar a participar l’empresari rus Roman Abramóvitx, que, pel que sembla, també va ser afectat per l’atac, a més del diputat ucraïnès d’origen tàrtar Rustem Umerov.