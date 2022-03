El primer ministre portuguès, António Costa, ha pres possessió del seu càrrec aquest dimecres juntament amb la resta de ministres del seu nou Govern. Un Executiu més reduït que el de la legislatura anterior i amb rostres nous en carteres clau, en un intent de Costa per donar un aire renovat a la que serà la seva tercera legislatura, marcada per la inestabilitat econòmica internacional a causa del conflicte a Ucraïna i per la gestió dels fons de recuperació europeus, que seran claus per mantenir a la superfície l’activitat econòmica en els pròxims mesos.

Costa, que governarà amb majoria absoluta, ja va advertir després de la seva victòria en les eleccions legislatives del gener passat que el nou Executiu comptaria amb menys ministeris que l’anterior –seran 17 davant els 19 de l’anterior legislatura– en el que va qualificar com un Govern «de concentració» per fer front a la recuperació econòmica després de la pandèmia. El nombre de secretaries d’Estat també s’ha reduït, en aquest cas de 50 a 38. També serà l’Executiu més igualitari des de la Revolució dels Clavells, amb nou ministres i vuit ministres. Canvis més destacats Entre els canvis més destacats està la sortida de ministres clau durant la legislatura anterior, com el titular d’Exteriors, Augusto Santos Silva, que va ser nomenat aquest dimarts president del Parlament. Una altra baixa destacada és la de la fins ara ministra de Justícia i de l’Interior, Francisca Van Dunem, un dels rostres més visibles de l’Executiu en els últims mesos. El fins ara titular de Defensa, João Gomes Cravinho, es farà càrrec d’Exteriors i el seu lloc l’ocuparà per primera vegada una dona, Helena Carreiras. Els nous ministres tenen un perfil més polític que els seus antecessors, entre ells el nou ministre d’Ambient i Acció Climàtica, Duarte Cordeiro –que va ser cap de campanya de Costa en les últimes eleccions–, el titular de Finances, Fernando Medina –que va ser alcalde de Lisboa fins a finals de l’any passat– o la fins ara líder parlamentària socialista, Ana Catarina Mendes, que es farà càrrec de la cartera d’Assumptes Parlamentaris. L’objectiu és lidiar amb una oposició debilitada però més bel·ligerant, amb l’extrema dreta com a tercera força política al Parlament.