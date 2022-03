Més de tres milions de persones han abandonat Ucraïna des de l’inici de la invasió russa el 24 de febrer, segons el recompte de les Nacions Unides, un èxode tan ràpid que no té precedents des de la Segona Guerra Mundial. «Tres milions de vides arrencades. Tres milions de dones, nens i persones vulnerables separats dels seus éssers estimats», ha lamentat el director general de l’Organització Internacional per a les Migracions (OIM), António Vitorino.

La crida a files obligatòria per als homes ucraïnesos ha provocat que la gran majoria dels que fugen del país siguin dones i nens. Se’n van gairebé amb el que porten posat. Arrossegant alguna maleta i motxilles escolars, en molts casos, sense saber on acabaran. El Fons de l’ONU per a la Infància (Unicef) estima que ja són 1,5 milions els nens que s’han escapat de la guerra. «Això són 55 nens per minut», ha advertit el portaveu de l’agència, James Elder, en el seu compte de Twitter. «Gairebé un nen que es converteix en refugiat cada segon des que va començar la guerra», ha emfatitzat.

Només a Polònia hi han recalat prop d’1,8 milions de persones, si bé no és clar quantes s’haurien quedat en aquest país, ja que part dels refugiats opten per seguir cap a altres països europeus. A Romania també hi han arribat més de 422.000 refugiats; mentre que Moldàvia n’ha registrat 337.000; Hongria, uns 264.000, i Eslovàquia 213.000.

L’Alt Comissionat de l’ONU per als Refugiats (l’ACNUR) també ha informat en el seu últim balanç d’unes 142.000 persones que han arribat a Rússia, majoritàriament procedents d’algunes zones evacuades de l’est d’Ucraïna. Així mateix, té constància de més de 1.200 refugiats a Bielorússia, aliat clau de Moscou en aquest conflicte.

A més, l’Oficina per a la Coordinació d’Afers Humanitaris (OCHA) de l’ONU xifra en 1,9 milions els desplaçats interns, és a dir, les persones que han abandonat casa seva a Ucraïna des que va començar el conflicte amb Rússia el 2014, quan Moscou es va annexionar la península de Crimea i va començar a recolzar militarment i políticament les forces separatistes del Donbass, la regió de l’est d’Ucraïna on es lliura des d’aleshores un conflicte armat de baixa intensitat.