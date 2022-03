Moscou va anunciar ahir que afluixarà el setge de Txerníhiv, comparada amb Mariúpol (mar d’Azov) per l’acarnissament del bombardeig enemic. Està sense electricitat, calefacció i aigua, i el gas només se subministra parcialment. Segons l’Ajuntament, a la ciutat han mort 350 persones des del 24 de febrer, als quals cal afegir les desenes de persones que són ingressades diàriament a l’hospital.

«Txerníhiv està en una situació difícil. Per començar, es mantenen les línies de proveïment. La voladura dels ponts no significa la destrucció de tot. La ciutat resisteix», va admetre Oleksiy Arestóvych, assessor presidencial. Va acusar les tropes russes d’utilitzar la mateixa estratègia que a Mariúpol. «Quan no poden guanyar en el camp de batalla, llavors (recorren al) terrorisme contra els civils», va denunciar. Al seu torn, almenys set persones van morir en un atac perpetrat des de l’annexionada península de Crimea contra l’administració regional de Mikolaiv, al sud del país.

Coincidint amb les negociacions d’Istanbul, Kíiv va destacar que al Donbass, especialment a la regió de Donetsk, els russos havien intensificat tant els trets amb armament pesant com les accions d’assalt. «S’ha reduït notablement el potencial militar de les Forces Armades d’Ucraïna, la qual cosa ens permetrà centrar la nostra atenció i els nostres majors esforços a aconseguir el principal objectiu, l’alliberament del Donbás», va reiterar el ministre de Defensa rus, Serguei Shoigú. A més que, «en general, les principals missions de la primera etapa s’han complert», Shoigú va destacar la destrucció gairebé total tant de la defensa antiaèria com de l’aviació ucraïneses.

L’objectiu de l’Exèrcit rus és el triangle format per Kramatorsk, la principal base militar ucraïnesa al Donbass; Avdíivka, situada a prop de la primera línia del front a Donetsk, i Severodonetsk, a la regió de Lugansk. L’administració militar de Lugansk va informar ahir que Severodonetsk s’ha quedat sense subministrament elèctric a causa dels atacs russos. La major resistència a l’avanç rus se centra a Donetsk, on les forces russes han aconseguit tímids progressos i únicament controlen la meitat del territori.