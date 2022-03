Rússia tallarà el subministrament de gas als països que no el paguin en rubles. Demà divendres, 1 d’abril, entra en vigor el decret anunciat la setmana passada pel president rus, Vladímir Putin, que obliga els compradors estrangers a utilitzar la divisa russa i prohibeix el pagament amb euros o dòlars.

«Per comprar gas natural rus, han d’obrir comptes en rubles en bancs russos. Des d’aquests comptes s’efectuaran els pagaments pel gas entregat a partir de demà», ha explicat Putin. «Si aquests pagaments no es porten a terme, ho considerarem un incompliment per part dels compradors, amb totes les conseqüències que això comporta. Ningú ens ven res gratis, i nosaltres tampoc farem caritat, és a dir, els contractes existents se suspendran».

El líder rus va anunciar el 23 de març que restringiria l’accés al gas en resposta a les sancions econòmiques que la Unió Europea (UE), els Estats Units i els seus aliats –països considerats com a «inamistosos»– han aplicat sobre Moscou per la invasió militar d’Ucraïna. Amb aquesta estratègia, Putin vol reanimar el valor del ruble, que en les darreres setmanes s’ha devaluat fins a un 40%, per així poder fer front al pagament del deute rus.

Dependència del gas rus

No obstant, l’amenaça de Putin podria no afectar els països europeus. Alemanya va informar aquest dimecres que havia negociat amb el Kremlin perquè els països europeus poguessin continuar pagant en euros el gas que adquireixen de Rússia. «Per als socis de contracte europeus no canviarà res», va explicar el portaveu del govern alemany, Steffen Hebestreit.

La decisió de Putin no és fútil. El 40% del gas que es consumeix a la UE procedeix de fonts russes, una xifra que en països com Alemanya es dispara fins al 80%. La dependència energètica pronunciada que gran part de les nacions europees té de Rússia debilita la posició davant Moscou, especialment en un context de tensió i sancions com l’actual. Davant l’amenaça d’un possible tall del subministrament, Berlín ha activat un pla nacional d’emergència del gas per mirar de limitar aquesta dependència. El ministre federal d’Economia i Protecció Climàtica, Robert Habeck, tem que l’hivern que ve hi pugui haver problemes de proveïment, fins ara inexistents.

Conscient de la posició de poder russa en el camp energètic, el president de la Cambra Baixa de Rússia, Viatxeslav Volodin, ahir va proposar ampliar la mesura de restricció en el mètode de pagament a altres combustibles fòssils importants com el petroli o el carbó i altres mercaderies com fertilitzants, gra, oli o fusta.