Una coalició de 18 estats dels Estats Units ha instat un tribunal federal a mantenir dues esmenes al codi penal de Califòrnia que restringeixen la venda de rifles d’assalt a menors de 21 anys i ha advocat per la capacitat dels estats per establir limitacions a les armes de foc que són «una seriosa amenaça».

Així ho ha expressat aquest dimecres la procuradora general de Nova York, Letitia James, a través d’un comunicat en el qual ha assegurat que en l’escrit que s’ha presentat a la Cort d’Apel·lacions del Novè Circuit, el conjunt d’estats ha remarcat que les lleis que restringeixen l’adquisició d’armes llargues i rifles semiautomàtics a menors de 21 són «requisits raonables que Califòrnia té dret a adoptar».

«La violència amb armes de foc als Estats Units continua sent una seriosa amenaça per a tothom, ja sigui per als que vivim a Nova York, Califòrnia o qualsevol altre estat», ha asseverat James per defensar la limitació.

Igualment, ha insistit que els estats tenen «tot el dret» de prendre les mesures «necessàries» per «protegir els seus residents de la violència amb armes». «L’últim que hem de fer és permetre que les armes perilloses siguin més accessibles per als joves», ha asseverat.

L’escrit presentat amb l’objectiu de garantir que els estats tinguin els mitjans i recursos per decidir sobre les restriccions està firmat per James i els fiscals generals de Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nova Jersey, Nou Mèxic, Oregon, Pennsilvània, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington i Districte de Colúmbia.