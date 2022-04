El nou president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comunicat aquest diumenge davant el Comitè Executiu Nacional els noms dels cinc vicesecretaris que tindrà el partit. Feijóo ha triat l'eurodiputat Esteban González Pons per a la vicesecretaria institucional; a la diputada al Congrés per Albacete i lletrada de la Comunitat de Madrid, Carmen Navarro, per a la vicesecretaria de polítiques socials; a l'alcalde de Torrejón, expresident de la Comunitat de Madrid i senador, Pedro Rollán, per ocupar la de coordinació autonòmica i local; al secretari general del PP gallec, Miguel Tellado, per la vicesecretaria d'organització territorial i al conseller d'Hisenda d'Andalusia, Juan Bravo, per a la d'economia.

Feijóo ha afirmat que la seva elecció és el d'un equip amb una "àmplia trajectòria orgànica, que coneix el partit i sap com funciona", "té una acreditada capacitat de gestió dels interessos generals" i "experiència en desafiaments importants". A més, Feijóo ha explicat que s'endú a Madrid dues persones del seu equip. Mantindrà a les seves caps de gabinet i de comunicació, Marta Varela i Mar Sánchez.