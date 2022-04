El president dels Estats Units, Joe Biden, ha demanat aquest dilluns jutjar el president rus, Vladímir Putin, per crims de guerra, després de les imatges de la massacre de Butxa un cop retirades les tropes russes. "És un criminal de guerra", ha insistit Biden, que ha criticat la "brutalitat" del president rus. "El que ha passat a Butxa és horrible i tothom ho ha vist", ha dit el president estatunidenc, que ha anunciat la intenció d'impulsar noves sancions contra Rússia. Després de visitar Butxa, a les rodalies de Kíiv, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha denunciat que Rússia està cometent un "genocidi" al país i ha remarcat que "amb aquestes condicions és molt difícil seguir negociant" amb Moscou.

En una breu declaració als mitjans, Biden ha apuntat que cal seguir donant armes a Ucraïna per "continuar la lluita" i "recollir tots els detalls" per jutjar Putin per "crims de guerra".

En una entrevista al canal estatunidenc CBS, Zelenski ha avisat que Rússia està "exterminant" Ucraïna. "És l'eliminació d'una nació sencera i de la seva gent. Som ciutadans d'Ucraïna i tenim més de 100 nacionalitats vivint aquí. Això és la destrucció i exterminació de totes les nacionalitats", ha dit.