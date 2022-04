Noves imatges gravades amb un dron mostren la devastació de Mariúpol després dels atacs de les tropes russes. La ciutat del sud-est ucraïnès és fonamental per a Rússia, de manera que continua sent blanc d’atacs intensos i indiscriminats i continuen els forts combats a prop del port, amb sortida al mar d’Azov.

Des de l’inici de la invasió russa, el 24 de febrer, Mariúpol ha sigut un objectiu prioritari per a Moscou i està assetjada des de fa setmanes. La ciutat ha sigut la més assetjada a Ucraïna per l’Exèrcit rus, amb atacs dramàtics, com a un hospital de maternitat o a un teatre on es refugiaven dones i criatures.

Més de 100.000 civils continuen atrapats sense tenir gairebé subministraments enmig de la devastació de Mariúpol. La vicepresidenta d’Ucraïna, Irina Veresxuk, ha informat a Telegram que s’ha tornat a establir aquest dilluns un corredor per evacuar ciutadans des de l’assetjada ciutat portuària per portar-los a Zaporíjia. Aquest trasllat s’ha de fer en vehicles privats, segons ha explicat la vicepresidenta, que va confirmar diumenge que havien aconseguit treure 469 habitants de la ciutat a través d’aquest corredor. A més, avui també s’han disposat 15 autobusos, que ja han partit des de Zaporíjia per traslladar civils.

Alhora, la delegació del Comitè Internacional de la Creu Roja tornarà a intentar aquest dilluns l’evacuació, després que l’equip de l’oenagé es veiés obligat divendres a tornar a Zaporíjia perquè les condicions feien «impossible avançar». En concret, la Creu Roja té previst continuar el viatge fins a la ciutat portuària des de la localitat de Mànhuix amb set autobusos per evacuar els civils.

Així mateix, el Govern de Turquia, que ha intentat exercir de mediador entre els dos països, s’ha ofert a facilitar l’evacuació per via marítima de residents a Mariúpol, situada al sud-est del país. El ministre de Defensa turc, Hulusi Akar, ha destacat que Ankara manté «coordinació» amb Rússia i Ucraïna i ha destacat que la proposta s’ha traslladat als agregats militars rus i ucraïnès al país i que encara no hi ha hagut cap resposta, segons ha informat el diari turc ‘Hurriyet’. Turquia ha intentat exercir de mediador entre els dos països i al seu territori s’han produït diverses reunions presencials de les negociacions.