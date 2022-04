El president alemany, Frank Walter Steinmeier, ha admès el seu «error» d’apreciació, per haver defensat la necessitat de tirar endavant el gasoducte germanorus Nord Stream 2, en els seus temps com a ministre d’Afers Exteriors. «Va ser clarament un error», ha afirmat Steinmeier, segons fonts de la presidència citades per la televisió pública alemanya ARD, enmig de les crítiques bolcades des d’Ucraïna i Polònia contra la seva gestió i la de l’excancellera Angela Merkel. L’excancellera ha defensat aquest dilluns la seva decisió del 2008 de bloquejar la immediata entrada d’Ucraïna a l’OTAN, i ha rebutjat les recents crítiques que li va dirigir el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, que diumenge va qualificar d’«error de càlcul» franco-alemany no admetre aleshores Ucraïna en l’Aliança Atlàntica.

El president Steinmeier va ser ministre de la Cancelleria sota el socialdemòcrata Gerhard Schröder, entre el 1999 i el 2005, i després titular d’Exteriors de la conservadora Merkel, entre el 2005 i el 2009 i després entre el 2013 i el 2017, abans de convertir-se en president per consens del país. En el seu primer període, el llavors canceller Schröder i el seu aliat polític, el president rus Vladímir Putin, van subscriure l’acord per a la construcció del primer gasoducte, que va entrar en funcionament el 2011. Va ser uns mesos abans de l’arribada al poder de Merkel, el 2005, després de la qual cosa Schröder es va posar al capdavant del consell de Nord-Stream, lloc que continua ocupant malgrat les presses actuals perquè trenqui amb Putin. El 2011, després d’entrar en funcionament el primer gasoducte, es va acordar construir el Nord Stream 2, per incrementar el transport directe de gas rus a Alemanya, a través del Bàltic. Aquell segon projecte es va mantenir vigent malgrat l’annexió de Crimea, el 2014, per decisió de Merkel i els seus socis de llavors, els socialdemòcrates de Steinmeier. Fortes pressions L’actual canceller, el socialdemòcrata Olaf Scholz, va suspendre finalment la seva llicència per a la seva posada en marxa l’endemà de la invasió russa d’Ucraïna, el 24 de febrer passat, enmig de fortes pressions i crítiques a la posició massa tèbia respecte a Moscou. Alemanya ha rebutjat categòricament la possibilitat d’embargar les importacions de petroli, gas i carbó de Rússia a causa de la seva forta dependència energètica de Moscou. Des d’Ucraïna s’ha criticat aquesta posició i el mateix president, Volodímir Selenski, va desafiar ahir Merkel a «visitar Bucha» per veure sobre el terreny les atrocitats comeses per les tropes russes en aquesta ciutat. El Govern polonès ha apressat, així mateix, Berlín a endurir les sancions contra Rússia i a abandonar les importacions de gas, petroli i carbó russos.