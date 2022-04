La crisi política té en el Perú un nou capítol que aprofundeix les dificultats de gestió de Pedro Castillo. El president va decretar l’estat d’emergència a Lima i el Callao, la ciutat portuària contigua, com a conseqüència de les protestes dels agricultors i la Unió Nacional de Transportistes i la Confederació Nacional de Transportistes. Els dos principals centres urbans del país es van paralitzar i els seus habitants, bona part d’ells immersos en el circuit de l’economia informal, no van trobar busos ni taxis per desplaçar-se. Només aquells peruans que treballen en serveis essencials de l’Estat van tenir permís per abandonar les seves cases.

Cada pas que fa Castillo, troba el seu corresponent obstacle i una pluja de crítiques des de diferents sectors que aprofundeixen el deteriorament de la seva imatge. Abans que comencés a regir aquesta mesura, que la Defensoria del Poble ha qualificat d’«inconstitucional» per considerar que no està dissenyada «per contenir conflictes socials», gairebé un 70% de la població desaprovava l’acompliment del mestre rural d’esquerres.

«Falta de capacitat per controlar la vaga», va dir el diari Perú 21. «El caos social es fa patent davant un Govern que continua sense brúixola, extraviat entre escàndols de corrupció i un gabinet, que ni a l’ombra ni a la llum del dia aconsegueix no fer cosa bona». Per a La República, Castillo ha donat la «pitjor resposta» possible a la nova crisi. «Necessitem reforçar els mecanismes democràtics per superar la crisi que està tocant-nos la porta. No hi ha espai per a cap treva ni nou termini concedit a l’actual Govern. O governa i resol dins de la llei o fa un pas al costat perquè no ha sabut donar la talla».

La presidenta del Congrés, María del Carmen Alva, va garantir el funcionament de la legislatura malgrat les limitacions «extremes» que regeixen des de la nit de dilluns. Va assegurar que el Parlament «ajudarà» aquesta vegada Castillo a resoldre els problemes. No es tracta d’un gest menor, en principi. El president ha evitat dues vegades des del desembre que s’aprovés una<strong> moció de censura</strong>per «incapacitat moral».

Temor de saquejos

Curiosament, l’exalmirall i legislador de la dretana Renovació Popular, Jorge Montoya, un dels més vehements impulsors del judici polític contra el mandatari, es va erigir dimarts al matí en un dels més ardents defensors de l’estat d’emergència. «La mesura és molt dura, molt dràstica i ha sigut perquè la informació que es té, almenys que m’ha arribat a les meves orelles, és que avui dia pensaven saquejar Lima, baixar dels turons a saquejar la ciutat, no només aquí sinó en diferents llocs del país, però la capital és un lloc emblemàtic i cal protegir-la». La pobresa al Perú afecta el 30% de la població.

Castillo va assumir el càrrec el 28 de juliol passat després de vèncer en segona volta i per escassos milers de vots a Keiko Fujimori. Des d’aleshores no va tenir assossec, al punt d’haver canviat quatre vegades el seu equip de ministres. El present conflicte no ha sorprès els especialistes. Durant la seva campanya electoral, el mestre rural havia promès polítiques públiques destinades a enfortir l’agricultura familiar i beneficis en el sector del transport, que es queixa des de fa anys dels alts preus del peatge a les carreteres o la inseguretat. Els dos sectors van decidir iniciar mesures de força perquè el Govern compleixi la seva paraula empenyorada davant l’electorat.

Altres conflictes

Els fronts de tempesta es multipliquen per a Castillo. La fiscalia ho investiga per presumpte tràfic d’influències. Com si això fos poc, dos dels seus nebots i l’exsecretari general de la presidència carreguen sobre la seva esquena les ordres d’arrest. Una recent enquesta del Centre d’Estudis Peruans dona compte que el 71% dels entrevistats no entreveu que el president conclogui el seu període de Govern. La possibilitat que, més aviat que tard, el Congrés torni a la càrrega per destituir-lo està en l’aire.