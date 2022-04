El president de Rússia, Vladímir Putin, ha fet desenes de viatges en companyia d’un oncòleg, Ievgueni Selivanov, segons una informació del mitjà de notícies d’investigació rus Proekt, que també afirma que el mandatari es banya amb una fórmula d’astes de cérvol per millorar la seva salut.

Els redactors de l’independent Proekt apunten els cada vegada més freqüents viatges de Putin a la ciutat turística de Sotxi, sempre en companyia de metges de l’Hospital Clínic Central de Moscou.

Entre els assistents mèdics més habituals del president rus hi ha l’oncòleg i cirurgià Ievgueni Selivanov, que ha visitat Putin 35 vegades i ha passat un total de 166 dies en la seva companyia entre el 2016 i el 2020. Tampoc s’ha separat de dos otorrinolaringòlegs, especialistes en oïda, nas i coll, que, segons Proekt, solen ser els primers a diagnosticar malalties i càncer de la tiroide.

«El 7 d’octubre d’aquest any, el president Putin celebrarà el seu 70è aniversari. Joseph Stalin ja havia experimentat un segon vessament cerebral en aquesta edat, Leonid Bréjnev havia perdut de tal manera la seva capacitat per treballar que el poder real va passar al seu seguici, Iuri Andrópov no va viure fins a aquesta edat en absolut i Borís Ieltsin va renunciar com un profundament malalt», comença dient el reportatge de Proekt, que recalca amb ironia que la salut de Putin, en paraules del seu secretari de premsa, Dmitri Peskov, és «excel·lent».

Els periodistes, tanmateix, relaten les «desaparicions més famoses» de Putin des del 2012 fins al setembre del 2021, quan va entrar en aïllament.

«A mesura que envelleix, les preocupacions sobre la salut i la longevitat absorbeixen tant el president que fins i tot mostra interès en la medicina alternativa, tot i que molts en la seva família són metges», continuen els periodistes de Proekt.