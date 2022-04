Un total de quatre persones han mort al <strong>Perú</strong> durant l’aturada de transportistes, que va complir una setmana aquest dilluns, si bé cap va perdre la vida en enfrontaments amb les autoritats, segons va confirmar el ministre de Defensa, José Luis Gavidia. En declaracions a una televisió local, Gavidia va explicar que havien mort quatre persones: dos van morir en accidents de trànsit; una, menor d’edat, va caure a un riu, i l’última, que va ser traslladada d’emergència, va morir abans d’arribar a un centre de salut. Durant aquesta jornada, almenys 11 de les de 25 regions del Perú van patir bloquejos parcials i temporals del trànsit per carretera, a causa de la protesta de transportistes, que va ser escenari, a més, de la cremada de diverses casetes de peatge i pneumàtics.

El Congrés cita el president

A causa d’aquestes protestes, la Junta de Portaveus del Congrés va acordar citar el president peruà, Pedro Castillo, i diversos ministres a una reunió al Parlament aquest dimarts per analitzar les propostes i mesures per trobar una solució a les manifestacions. A diverses regions ha quedat suspès el transport en alguns trams de manera temporal a causa de la presència de piquets de manifestants que impedeixen la circulació en protesta per l’alça del preu dels combustibles, malgrat les mesures adoptades per l’Executiu, com l’exoneració d’impostos a les gasolines fins al juny.

El Consell de Ministres es va reunir de manera extraordinària per adoptar mesures addicionals que garanteixin la seguretat a les carreteres i ciutats, i, arran d’aquesta sessió, el ministre de Cultura, Alejandro Salas, va avançar que s’avaluarà una declaració d’emergència als llocs on les protestes es puguin desbordar. Durant tota la jornada hi va haver rumors de saquejos i vandalisme a Lima, que van ser desmentits pels mateixos comerciants, tot i que diversos locals i diverses seus bancàries van tancar més aviat pels rumors. A causa d’aquesta situació d’inseguretat a les vies, el Ministeri d’Educació va decidir suspendre les classes escolars presencials a l’àrea metropolitana de Lima per als torns de tarda i nit d’aquest dilluns i dimarts.

L’Executiu ha engegat una taula de diàleg per reunir-se amb els gremis de transportistes i agricultors a Huancayo, on es van concentrar les protestes el cap de setmana, i va anunciar un consell de ministres descentralitzat en aquesta ciutat el pròxim dijous. L’<strong>aturada </strong>exigeix eliminar el que cataloguen com a competència deslleial dels transportistes estrangers i dirigir la reserva de càrrega per als gremis nacionals. A més, urgeix l’eliminació de l’impost selectiu al consum (ISC) dels combustibles, que ja es va aplicar, i la revisió dels contractes de concessió de carreteres i peatges.