El president de Rússia, Vladímir Putin, no ha renunciat a les seves ambicions a Ucraïna. Pot ser que les tropes russes hagin abandonat la zona de Kíiv i s’estiguin desplaçant, però l’objectiu no és abandonar el país sinó reagrupar-se, rearmar-se i reproveir-se per llançar una «gran ofensiva» a la regió del Donbass i crear un pont terrestre cap a la Crimea ocupada. És l’escenari amb què treballa l’Aliança Atlàntica el secretari general de la qual, Jens Stoltenberg, ha condemnat el que ha passat a Butxa i ha alertat que «veurem més exemples d’assassinats, atrocitats i matances de civils que són crims de guerra», ha explicat durant una compareixença prèvia a la reunió ministerial d’Exteriors que celebren aquest dimecres i dijous els 30 països aliats.

«Em temo que en veurem més. Crec que veurem més exemples de l’assassinat de civils i més exemples d’atrocitats. No hem vist tot el que ha ocorregut perquè Rússia continua controlant la majoria d’aquests territoris. Però quan retirin les tropes i les tropes ucraïneses prenguin el control, em temo que veurem més matances, més atrocitats i més exemples de crims de guerra», ha admès el polític noruec remarcant la importància d’una investigació internacional en profunditat de les Nacions Unides i el Tribunal Penal Internacional per obtenir proves i que «tots els responsables d’aquestes atrocitats siguin portats davant la justícia».

Mentrestant, considera que les pròximes setmanes seran crucials en la guerra llançada per Putin. «Moscou no renuncia a les seves ambicions a Ucraïna. Ara veiem un moviment significatiu de tropes lluny de Kíiv. Per reagrupar-se, rearmar-se i reproveir-se. Estan canviant el seu enfocament cap a l’est» i «en les pròximes setmanes, esperem una ofensiva russa més gran a l’est i el sud d’Ucraïna per intentar prendre tot el Donbass i crear un pont terrestre cap a la Crimea ocupada». Un canvi d’estratègia que confirma l’intent fallit de Putin de prendre la capital i reposicionar-se.

Prioritat: rearmar Ucraïna

Per això els ministres d’exteriors de l’OTAN centraran la trobada, de dos dies i amb diverses sessions de treball en les quals participaran representants de Suècia, Finlàndia, Geòrgia, Ucraïna, Nova Zelanda, Àustria o Corea així com el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, a continuar donant suport a Kíiv i garantint-li ajuda humanitària, assistència financera i accés a armes antitancs, sistemes de defensa aèria, míssils, combustible, munició i tot el que l’ajudi a lluitar contra les «forces invasores russes», ha dit sense entrar en detalls operatius. «Es tracta de sistemes d’armes d’alta gamma, però també de la logística i els subministraments que es necessiten per portar a terme aquest tipus d’operacions de gran envergadura», ha explicat. Tot això amb un objectiu: rearmar les forces ucraïneses perquè continuïn «infringint pèrdues» entre les tropes russes.

El que no hi haurà, ha tornat a reiterar Stoltenberg, són tropes de l’OTAN a Ucraïna. «Els aliats estan d’acord que no hem d’enviar tropes de l’OTAN a Ucraïna ni avions a l’espai aeri ucraïnès i això és perquè tenim la responsabilitat d’evitar una guerra entre Rússia i l’OTAN que causi més morts, destrucció i més perillosa», ha insistit reiterant la responsabilitat per evitar que el conflicte es traslladi als països aliats. «Si això es converteix en una guerra total entre una potència nuclear, Rússia, i l’OTAN, llavors veurem encara més sofriment, fins i tot més destrucció», ha recordat.

Una postura que no col·loca els aliats en el costat incorrecte de la història perquè el responsable del que està ocorrent, ha advertit, és Putin. «Ell n’és el responsable. Ha fet aquesta guerra per pròpia elecció i és responsable de les atrocitats i les baixes», així que «hem de continuar exercint una pressió sense precedents a Rússia», ha afegit. Els ministres d’Exteriors mantindran durant la ministerial una trobada separada amb el ministre ucraïnès, Dimytro Kuleba, que acudirà a la seu de l’OTAN per explicar la seva anàlisi sobre la situació a Ucraïna.

La reunió ministerial també servirà per continuar preparant la cimera de líders de l’OTAN que tindrà lloc el juliol a Madrid i destinada a aprovar el concepte estratègic de l’OTAN, un document que es reescriu cada dècada –l’últim correspon a 2010– per reflectir l’entorn de seguretat dels països aliats.