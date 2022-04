Durant aquest cap de setmana els carrers de Butxa s’han anat ocupant de cadàvers i s’han vist escenes dantesques de centenars de cadàvers de civils, molts, lligats de les mans. Així mateix, el dia 41 de la invasió russa, l’horror a Ucraïna no ha desaparegut i no sembla que la situació estigui a punt de canviar.

Fins ara les autoritats ucraïneses han quantificat en 410 els morts trobats a la perifèria de la capital. També en fosses comunes tapades amb sorra. «Semblen exactament crims de guerra», ha dit el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, després que el seu Govern afirmés que ja no queden tropes russes a tota la regió de Kíiv.

«Hem trobat fosses comunes. Hem trobat gent amb les mans i les cames lligades, gent amb forats de bala al clatell. Eren clarament civils executats», ha dit en un vídeo.

Però el Kremlin ha rebutjat «categòricament totes les acusacions» i ha demandat que els líders occidentals no es precipitin a l’hora de fer «acusacions gratuïtes». «Com a mínim, que escoltin els nostres arguments», ha dit el portaveu de la Presidència russa, Dmitri Peskov, en la seva roda de premsa diària.

Acció-reacció

Els països estan recriminant a Rússia els atacs que han tingut lloc aquest cap de setmana a Butxa. La Unió Europea va anunciar noves sancions a Rússia com a conseqüència dels fets a la ciutat i múltiples països com els Estats Units han decidit condemnar els actes amb noves sancions.

Axixí, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha renovat aquest dilluns les seves acusacions que Vladímir Putin «és un criminal de guerra» i ha apressat a «recopilar tota la informació» i «els detalls» del que ha passat a Butxa, on 29 dies d’ocupació russa han deixat una estela de destrucció i mort, per assegurar que el president rus s’enfronti a un judici com a tal.

D’altra banda, tant l’Executiu alemany com el francès han anunciat aquest dilluns l’expulsió del país de nombrosos diplomàtics russos en considerar que la seva activitat és contrària als «interessos de seguretat» nacionals. En total, prop de 70 diplomàtics han sigut expulsats.

El Govern alemany ha declarat persones no benvingudes un total de 40 membres de l’ambaixada de Berlín i se’ls ha instat a abandonar el país, segons ha informat la ministra d’Afers Exteriors, Annalena Baerbock.

També Espanya ha temptejat l’opció d’actuar de la mateixa manera amb l’ambaixador rus i el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, no ha descartat una acció similar.

Retirada o reposicionament?

L’Exèrcit rus s’està retirant de les seves posicions de l’assetjada regió de Sumi, al nord-est d’Ucraïna, segons va informar el cap de l’administració militar regional, Dmitró Jivitski, al seu canal de Telegram.

Segons les seves dades, les tropes russes van començar, fa hores, a retirar-se «activament» d’aquesta regió, que ha sigut especialment castigada pels atacs russos des que va començar la invasió, el 24 de febrer.

Mariúpol, ciutat màrtir

Des de l’inici de la invasió russa, el 24 de febrer, Mariúpol ha sigut un objectiu prioritari per a Moscou i està assetjada des de fa setmanes. La ciutat ha sigut la més assetjada a Ucraïna per l’Exèrcit rus, amb atacs dramàtics, com a un hospital de maternitat o a un teatre on es refugiaven dones i criatures.

Així mateix, més de 100.000 civils continuen atrapats sense gairebé subministraments enmig de la devastació de Mariúpol. La vicepresidenta d’Ucraïna, Irina Veresxuk, ha informat a Telegram que s’ha tornat a establir aquest dilluns un corredor per evacuar ciutadans des de l’assetjada ciutat portuària per portar-los a Zaporíjia.