El conductor d’un vehicle s’ha cremat aquest dimecres en estavellar el seu cotxe contra la tanca del perímetre de l’edifici de l’Ambaixada de Rússia a Romania com a senyal de protesta per la invasió russa d’Ucraïna. El cotxe s’ha incendiat poc després i, segons les autoritats de Bucarest, el conductor, que ha sigut identificat com a Bogdan Draghich, ha mort, tal com ha informat el diari ‘Click!’.

Fonts pròximes a l’assumpte han revelat que l’home ha encastat el seu cotxe de manera deliberada mentre cridava als agents de seguretat de la missió diplomàtica. La zona ha sigut acordonada i el trànsit es troba suspès en aquest moment. Draghich, un advocat que havia sigut condemnat aquesta setmana a presó per abusar de la seva filla, havia publicat hores abans en el seu compte de Facebook un missatge en què alertava que «gent innocent està morint cada minut a Ucraïna». Així, ha condemnat la guerra i ha reivindicat que ell també és ucraïnès. D’aquesta manera, ha volgut traslladar la seva solidaritat amb el poble d’Ucraïna. «La humanitat està passant per una crisi que sembla tendir a l’apocalipsi», ha matisat abans de condemnar les accions del «món democràtic per no prendre mesures més contundents davant [Vladímir] Putin», a qui compara amb Adolf Hitler. A més, ha denunciat que s’estan cometent «horribles matances en terra ucraïnès, on milions de víctimes busquen refugi en altres països». Draghich va ser detingut el 2019 acusat de cometre abusos sexuals contra la seva filla. Dimarts, just un dia abans d’estavellar-se contra la tanca, va ser condemnat a 15 anys i quatre mesos de presó, si bé podia recórrer la sentència.