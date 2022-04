Diverses actrius han acusat el controvertit cineasta japonès Sion Sono d’assetjament i d’intentar prendre llicències sexuals amb «la majoria de (les seves) protagonistes femenines» durant anys, segons un article publicat a ‘Shukan Josei Prime’. El portal de premsa rosa va publicar dilluns un extens article en el qual, de forma anònima, diverses dones vinculades a la indústria de l’entreteniment japonès acusaven Sono (Toyokawa, 1961) de fer propostes indecents, sobrepassar-se i fins i tot d’un intent de <strong>violació</strong> que hauria tingut lloc fa una dècada. Un dia després, quan diversos mitjans especialitzats anglosaxons es fessin ressò de les acusacions, la japonesa Milla Araki, que es defineix com a dissenyadora de moda i exactriu, va compartir un dels articles a la xarxa social Twitter amb el missatge: «No és només assetjament sexual, és molt més, em va atacar. Sí, soc una de les víctimes».

En un missatge que es mantenia avui com a pàgina principal de la web de la seva productora, Sion Production, Sono es va disculpar pels inconvenients ocasionats per les revelacions i va escriure: «Sento la falta de consideració que he tingut amb les persones que m’envolten i m’agradaria esmenar-ho a partir d’ara». No obstant, el cineasta va negar les acusacions assenyalant que la informació de l’article «difereix dels fets» i que prendrà «les mesures oportunes» a través del seu representant.

«El comportament depredador de Sono cap a les dones ha sigut ben conegut entre els cineastes japonesos durant anys, però cap es va atrevir a parlar per por d’una reacció violenta i a l’ostracisme», ha denunciat avui l’actor Yuki Matsuzaki en un fil de Twitter en el qual aborda el silenci de la indústria nipona. L’actor ha estat compartint a les xarxes testimonis de dones que diuen haver patit l’assetjament del cineasta o haver escoltat durant anys les advertències sobre la seva conducta.

Les acusacions contra Sono es coneixen un mes després que diverses dones formulessin al·legacions similars contra un altre prominent cineasta nipó, Hideo Sakaki (Goto, 1970), a la revista ‘Shukan Bunshun’, i contra l’actor Houka Kinoshita (Daito, 1964). Segons les dones, que també es refugien en l’anonimat, tots dos haurien abusat de la seva posició per excedir-se i coaccionar-les per tenir sexe a canvi de promeses sobre el futur de les seves carreres. Sakaki ha reconegut haver mantingut relacions sexuals amb algunes, però afirma que van ser consensuals. Aquestes revelacions van portar desenes de professionals de la indústria japonesa, entre els quals figuren noms com els dels directors Hirokazu Koreeda i Miwa Nishikawa, a subscriure un manifest en contra d’aquests abusos.