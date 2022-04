Les autoritats d’Indiana (EUA) van anunciar aquest dimarts que han identificat l’autor dels <strong>assassinats</strong> de tres dones i l’agressió sexual d’una supervivent, els casos de la qual es mantenien sense resoldre des de feia tres dècades. Gràcies a l’avenç en les tècniques científiques, la policia estatal va assenyalar Harry Edward Greenwell, un home amb un ampli historial delictiu que va morir el 2013, com a responsable dels anomenats assassinats del Day Inn o de la carretera interestatal I-95.

Entre 1987 i 1990, Greenwell va atacar quatre noies joves en diferents motels pròxims a aquesta carretera entre Kentucky i Indiana: va matar Vicki Heath, Peggy Gill i Jeanne Gilbert, mentre que va agredir sexualment una altra dona i la va donar per morta. Poc després, la policia va vincular a través de proves balístiques i anàlisi de l’ADN els quatre crims, però no hi va haver avenços sobre la incògnita de l’autor fins al 2019, quan un equip especial de l’FBI hi va intervenir amb el nou mètode de la genealogia investigativa. Aquest mètode, que combina l’anàlisi de l’ADN amb la investigació genealògica tradicional i els registres històrics, pot generar noves pistes en homicidis violents sense resoldre i ajudar a posar nom a algunes víctimes, d’acord amb la nota.

Les autoritats van introduir el perfil de l’ADN del sospitós, pres de l’escena del crim, en bases de dades genètiques per localitzar el seu arbre genealògic i van trobar un familiar pròxim de Greenwell. La coincidència genètica amb aquest familiar va determinar que «la probabilitat que Greenwell fos la persona responsable dels atacs era més del 99%», detalla la nota.

L’agent especial de l’FBI encarregat del cas, Herbert Stapleton, va aplaudir l’avenç de la tecnologia i la col·laboració entre agències que ha permès identificar l’assassí i donar respostes a «les famílies de Vicki, Peggy i Jeanne, així com a la víctima que va sobreviure».