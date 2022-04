L’alcalde de Mariúpol, Vadim Boitxenko, ha denunciat aquest dimecres que les tropes russes que mantenen assetjada aquesta ciutat ucraïnesa «estan mirant de tapar les seves empremtes» i han començat a operar amb crematoris mòbils per fer desaparèixer les «empremtes dels seus crims».

En un missatge al seu canal de Telegram, el primer regidor ha dit que, «després del genocidi generalitzat comès [a la ciutat de] Butxa, els principals líders de Rússia han ordenat la destrucció de qualsevol prova dels crims comesos pel seu exèrcit a Mariúpol», la ciutat portuària del sud d’Ucraïna que està assetjada i és objecte de bombardejos des de fa dies.

«Fa una setmana, algunes estimacions cauteloses van situar el nombre de morts en 5.000. Però, atesa la mida de la ciutat, la destrucció catastròfica, la durada del bloqueig i la ferotge resistència, desenes de milers de civils de Mariúpol podrien haver sigut víctimes dels ocupants russos», ha remarcat.

A Mariúpol, una ciutat a la vora del mar d’Azov que va arribar a tenir mig milió d’habitants, amb prou feines queden unes 160.000 persones, que, segons el Govern de Kíiv, no disposen d’aigua, electricitat, medicines ni altres serveis bàsics a causa dels atacs i el setge de què són objecte des de fa setmanes per les tropes russes.

L’alcalde de la ciutat creu que Rússia no té «cap pressa» per autoritzar alguna operació humanitària que aconsegueixi evacuar per complet la ciutat i s’està ocupant de silenciar els testimonis potencials de les atrocitats que s’estan cometent.

També ha acusat els russos de «reclutar terroristes locals» i membres de brigades especials perquè els recolzin en aquestes comeses.

«El món no ha vist una tragèdia de la magnitud de la que viu Mariúpol des dels camps de concentració nazis», ha reiterat Boitxenko.

Els «racistes han convertit tota la nostra ciutat en un camp d’extermini. Desafortunadament, l’esborronadora analogia està guanyant més i més confirmació. Això ja no és Txetxènia o Alep [Síria]. Aquest és el nou Auschwitz», ha afegit.