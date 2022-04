El periodista català Marc Marginedas, testimoni en el judici contra un dels terroristes que el van segrestar a Síria, va explicar al tribunal que va haver d’ocultar que és homosexual durant el seu captiveri per evitar la ira dels capturadors. El va acompanyar en la ronda de testimonis la mare de la cooperant assassinada Kayla Mueller. Els seus testimonis es van poder escoltar el cinquè dia del judici en una cort federal contra El Shafee Elsheikh, un exciutadà britànic de 33 anys i presumpte membre de la cèl·lula d’Estat Islàmic (EI) a la qual els ostatges van batejar com els Beatles pel seu accent britànic. Elsheikh està acusat d’estar involucrat en els assassinats de la cooperant Kayla Mueller i tres nord-americans més: els periodistes James Foley i Steven Sotloff i el també treballador humanitari Peter Kassig.

«Van decidir que jo era un presoner important», va declarar en anglès el veterà periodista català d’El Periódico, a qui al principi van tenir dos dies sense beure al soterrani d’un hospital, al passadís del qual «torturaven massivament les persones», amb pallisses i descàrregues elèctriques. «Per a mi va ser una tortura», «no sabia si era de dia o de nit». Més tard el van traslladar a una casa abandonada on hi havia més ostatges.

«Només ens alimentaven dues vegades al dia, de vegades s’oblidaven de nosaltres», va afegir. Els primers guàrdies eren francesos, menys brutals, però els britànics (els Beatles) eren «molt, molt, molt cruels». «Sabien on colpejar per infligir dolor», va puntualitzar.

Acarnissament

Els Beatles «odiaven els nostres països. Odiaven els Estats Units, França i en menor mesura Espanya», va afirmar Marginedas, que recorda que es van acarnissar amb Steven Sotloff perquè «sospitaven que era jueu». El periodista britànic John Cantlie em va advertir que els segrestadors «odiaven els gais» i que havia d’ocultar que era homosexual.

Els ostatges van ser traslladats un parell de vegades més. Quan el van alliberar, Marginedas tenia una costella trencada, deficiència de vitamina E i pesava 20 quilograms menys.

Marsha Mueller, mare de la cooperant assassinada, va declarar un dia després que el nòvio de la seva filla, Rodwan Safarjalani. De tant en tant, eixugant-se les llàgrimes, Mueller va recordar que la seva filla va treballar en un orfenat a l’Índia i fent classes a refugiats tibetans abans d’anar a Síria. «Sempre va voler ajudar la gent», va afirmar. La seva filla va ser capturada per EI el 2013 mentre acompanyava Safarjalani, un sirià, en un viatge a un hospital a la ciutat d’Alep.

Marsha Mueller va detallar al tribunal l’intercanvi de correus electrònics amb els capturadors, que demanaven un rescat de cinc milions d’euros o l’alliberament d’Aafia Sidiqui, una pakistanesa empresonada als Estats Units per intent d’assassinat de soldats nord-americans.

«No li volem fer mal», van dir els segrestadors en un dels correus. «És com una convidada». Però van advertir que, si els Mueller no satisfeien les seves exigències, la seva filla compliria «cadena perpètua com Sidiqui».

«Un rescat astronòmic»

Els Mueller van al·legar que es tractava d’«una quantitat astronòmica per a una família amb recursos limitats» i que el pare de Kayla, Carl Mueller, s’havia retirat del negoci de reparació d’automòbils. La resposta va ser contundent: «Jubilar-se no l’ajudarà a recuperar la seva filla, així que posi’s a treballar i guanyi diners».

Mueller va dir que el Govern dels Estats Units els havia dit que els segrestadors «no farien mal a una dona», però van decidir suplicar al llavors líder d’EI, Abu Bakr al-Baghdadi.

«La Kayla no és la teva enemiga», va dir Marsha Mueller en el missatge de vídeo per afegir: «Mostra misericòrdia»

Tot i que no ha sortit a col·lació en el judici, fa anys va sortir a la llum que Kayla Mueller va ser entregada a Al-Baghdadi, que suposadament la va violar moltes vegades abans de matar-la.

El 2014 els segrestadors van demanar, a més, el cessament de les activitats militars nord-americanes contra EI.

Els Mueller no van rebre resposta a nombrosos correus electrònics posteriors i EI va afirmar el 2015 que Kayla havia mort en un atac aeri d’avions jordans.

Durant una pausa en el judici, el nòvio de Kayla es va acostar a Elsheikh i li va cridar en àrab que aniria a l’infern.

Quan es va reprendre la sessió, el jutge T.S. Ellis li va advertir que si es repetia l’expulsaria, però li va permetre quedar-se perquè –va dir– havia fet una «predicció», no una «amenaça».

Els Beatles van segrestar almenys 27 persones a Síria entre el 2012 i el 2015, incloent-hi diversos periodistes europeus, com el també espanyol Javier Espinosa, que van ser alliberats després de pagar-ne un rescat.