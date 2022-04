Dia d’alts i baixos al Kremlin. El president de Rússia, Vladímir Putin, s’acaba de sotmetre en les últimes hores a un «règim d’autoaïllament» que es prolongarà durant un període de temps indeterminat a causa de l’aparició de casos de Covid en el seu entorn. La mesura es produeix poques hores després que el líder rus rebés a Moscou el president de Síria, Bashar al-Assad, i critiqués la presència de militars dels EUA i Turquia al país àrab.

Segons el comunicat emès pel servei de premsa de la presidència, Putin es troba en perfecte estat de salut, tot i que no podrà viatjar al Tadjikistan durant aquesta setmana com estava previst per mantenir reunions d’alt nivell sobre la seguretat a la regió, després de la caiguda del Govern afganès avalat pels EUA i Occident i l’arribada al poder dels talibans a l’estat centreasiàtic. Segons el portaveu presidencial, Dmitri Peskov, el líder del Kremlin deixarà de mantenir trobades cara a cara i continuarà la seva agenda de reunions per la via telemàtica.

El mandatari ha rebut les dues injeccions de la vacuna russa Sputnik V. La mesura permet entreveure que els estrictes controls establerts per impedir que el dirigent rus entri en contacte amb persones infectades, que inclouen quarantenes als visitants i fins i tot túnels de desinfecció, no han funcionat.

Visita d’Assad

Una de les últimes personalitats amb les quals Putin s’ha vist les cares ha sigut el president de Síria, Bashar al-Assad, que va visitar dilluns Moscou per primera vegada en els últims cinc anys, una visita que només va ser anunciada públicament aquest dimarts. Durant la trobada, el mandatari rus ha criticat amb duresa la presència de tropes estrangeres al país àrab sense que hagin sigut requerides pel Govern de Damasc, en una gens velada al·lusió a les tropes nord-americanes i turques. «Forces armades estrangeres, sense l’aprovació de l’ONU, sense el seu acord (dirigint-se al seu interlocutor sirià) són presents a certs territoris del país, cosa que és manifestament contrari al dret internacional», estimo Putin.

La visita d’Assad, la primera que realitza a la capital russa en cinc anys, és una nova mostra que la longeva aliança entre el Kremlin i la dinastia que governa el país àrab amb puny de ferro es manté amb bona salut i contra vent i marea. I això, malgrat que durant molt temps dirigents russos, en les seves converses amb polítics occidentals, han assegurat que el mandatari sirià era material prescindible i que estaven disposats a reemplaçar-lo.