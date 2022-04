Rússia va anunciar ahir l’ofensiva final sobre Mariúpol, la ciutat portuària assetjada a la vora del mar d’Azov, mentre que el Govern ucraïnès va demanar als seus ciutadans que abandonin les regions de Lugansk, Donetsk i Khàrkiv, a l’est del país.

«En direcció a Donetsk i Lugansk els esforços de l’enemic se centren en les hostilitats entorn de les ciutats de Popasna i Rubizhne, i a establir el control sobre Mariúpol», va indicar l’Estat Major General de les Forces Armades d’Ucraïna.

Segons l’últim informe bèl·lic, Rússia emprava activament l’aviació per prosseguir el seu assalt a Mariúpol, on, segons la comissària per als Drets Humans del Parlament ucraïnès, Lyudmila Denísova, només en les 24 hores anteriors hi va haver 118 bombardejos i on resisteixen com poden uns 130.000 ciutadans.

Ofensiva final

El Ministeri de Defensa de Rússia va anunciar dimarts a la nit l’ofensiva final per assaltar Mariúpol, després que vencés l’ultimàtum donat perquè les forces ucraïneses i les tropes del batalló Azov deposessin les armes i abandonessin la ciutat. «Tenint en compte el desinterès de Kíev de conservar la vida dels seus militars, Mariúpol serà alliberada de les unitats nacionalistes per les Forces Armades de Rússia i la República Popular de Donetsk», va dir el portaveu castrense, el major general Igor Konashénkov.

El setge a la ciutat no ha cessat des de fa un mes i les forces combaten carrer per carrer al centre de l’urbs: els russos i els homes del líder txetxè, Ramzan Kadírov, per guanyar-los, i les tropes ucraïneses per fer marxar els russos de la ciutat, on més del 90% de la infraestructura ha estat destruïda, segons les autoritats locals.

«Els forts combats i els atacs aeris russos continuen a l’assetjada Mariúpol», va confirmar ahir el Ministeri de Defensa britànic, que va alertar que la «situació humanitària a la ciutat està empitjorant», ja que els ciutadans no tenen ni aigua, llum, calefacció o medicines, ni tampoc comunicació. «Les forces russes han impedit l’accés humanitari, probablement per pressionar els defensors perquè es rendeixin», sosté Londres.

L’alcalde de la ciutat, Vadim Boychenko, va afirmar avui en Telegram que «fa una setmana estimacions cauteloses van situar el nombre de morts en 5.000», entre ells uns 210 nens. «Però donada la grandària de la ciutat, la destrucció catastròfica, la durada del bloqueig i la feroç resistència, desenes de milers de civils de Mariúpol podrien ser víctimes dels ocupants», va dir. Va afirmar que per això Rússia «no té pressa per donar llum verda a la missió turca i altres iniciatives per a salvar i evacuar per complet la ciutat». Va indicar que els russos «han començat a operar crematoris mòbils» a la ciutat per a «tapar les seves petjades» dels «crims comesos per l’Exèrcit en Mariúpol després del genocidi generalitzat en Bucha», a la regió de Kíev. A més, va afegir l’alcalde, tots els testimonis potencials de les «atrocitats dels russos» estan sent silenciats després de ser identificats en camps de filtració, un dels quals estaria ara a Magush, a la regió de Donetsk, segons va dir a Telegram el seu assessor, Petró Andryushchenko. Aquest va assenyalar que les tropes russes estan duent a terme «batudes massives i saquejos massius» a la ciutat, esbtzen portes, entren a apartaments i cases encara dempeus i «s’emporten tot el que té algun valor». Així mateix continuen les «deportacions», com ha estat el cas de l’últim hospital, amb el personal i els pacients, va assegurar. «Això ja no és Txetxènia o Alep. És el nou Auschwitz i Majdanek», va sentenciar Boychenko.

En el pla militar és difícil avaluar què està passant, donada l’escassa informació que surt de la ciutat. L’Institut per a l’Estudi de la Guerra (ISW), amb seu als EUA, creu que les forces ucraïneses «semblen estar sostenint una resistència organitzada en parts de la ciutat», si bé «no és clar quant més podran resistir». Segons els seus analistes, Rússia ataca les posicions ucraïneses al voltant de la planta de Azovstal.

Kadírov va assegurar a Telegram que «avui fa una setmana des que les tropes russes van alliberar els barris clau de la ciutat», sense esmentar quines parts exactament. Els experts militars sostenen que Rússia no ha enviat les forces retirades de la regió de Kíev a l’est d’Ucraïna, on les forces russes volen «alliberar» el Donbass.

La viceprimera ministra i titular per a la Reintegració dels Territoris Ocupats, Iryna Vereshchuk, va afirmar per la seva banda, que els caps de les administracions militars de les regions de Khàrkiv, Lugansk i Donetsk demanen a la població que les abandoni, segons l’agència UNIAN.

«Necessitem evacuar la regió mentre encara hi ha aquesta possibilitat, perquè serà gairebé impossible aturar el foc» rus, va emfatitzar.