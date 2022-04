Aquest dimarts s’anunciava la <strong>prorrogació </strong>del <strong>confinament </strong>de la població a <strong>Xangai </strong>pel <strong>brot </strong>de <strong>coronavirus</strong>que travessa la ciutat xinesa des del mes passat. No obstant, la controvèrsia s’ha centrat en la segregació que el Govern està portant a terme amb els menors que donin positiu, i que per això es vegin obligats a aïllar-se dels seus familiars en centres de quarantena.

Finalment, les crítiques generalitzades de la població a aquesta gestió han obligat les autoritats a recular i aprovar una sèrie de modificacions, tot i que es manté el problema central, que ha causat el descontentament de diversos països.

Concessió a mitges

Tot i que l’anunci de la rectificació ha servit per alleujar tensions, el cert és que hi ha excepcions a tenir en compte. Tal com avança la inspectora de la comissió de Sanitat Local, Wu Qianyu, només els pares d’aquells nens contagiats «amb necessitats especials» podran sol·licitar acompanyar-los, sempre que acceptin els riscos i es comprometin a complir una sèrie de mesures de prevenció.

Així doncs, la ‘lletra petita’ deixa entreveure que la separació entre els menors contagiats i les famílies es continua portant a terme en la majoria de casos, i que la companyia de pares a fills requerirà un tràmit excepcional.

Enuig internacional

La segregació per part del Govern a la ciutat de Xangai, <strong>pulmó financer</strong> asiàtic, ha causat el descontentament de governs com el del Regne Unit, Suïssa, Austràlia o França. Aquests països han criticat la restrictiva administració de les autoritats xineses davant el <strong>més gran </strong>brot de la <strong>pandèmia </strong>fins ara.

Els 17.000 nous positius detectats en l’últim recompte han obligat a mantenir el <strong>confinament total</strong>, que perdurarà de forma indefinida fins que la «seguretat i salut» de la població estiguin garantides. La quarantena, decretada el 28 de març, ha paralitzat l’economia d’una ciutat que s’ha vist obligada a tancar les oficines, clausurar els hospitals i deixar els carrers completament deserts.