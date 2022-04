La Unió Europea (UE) ha donat llum verda aquest dijous a la cinquena ronda de sancions contra Rússia per la invasió d’Ucraïna, que inclou l’embargament a la importació del carbó rus, en unes restriccions que responen a la matança de civils en ciutats als afores de Kíiv, com Butxa.

Fonts diplomàtiques confirmen a Europa Press que, pel que fa als ambaixadors, els Vint-i-set han donat el vistiplau final a un paquet de mesures «fort» en què, per primera vegada, hi ha les sancions al sector de l’energia russa, en aquest cas el carbó.

Es calcula que l’impacte serà de 4.000 milions d’euros a l’any per a les arques russes, si bé el cop és relativament petit en comparació amb els ingressos per gas i petroli que representen uns 800 milions al dia per a Moscou i de moment es mantenen fora de les sancions.

Durant diverses reunions aquest dimecres i dijous, els països del bloc han ultimat els detalls tècnics de les sancions, perfilant aspectes que generaven dubtes entre els estats membres. L’adopció arribarà, probablement, divendres al matí quan es tanqui el procediment escrit llançat pels ambaixadors.

Aquesta tanda de mesures amplia a més les restriccions al sector bancari rus, amb una prohibició a les transaccions de quatre bancs clau, inclòs el VTB, el segon més gran del país, una mesura amb què Europa busca debilitar el sistema financer rus a través d’un càstig que afectarà el 23% de la quota de mercat en el sector bancari rus, segons va assenyalar l’Executiu comunitari.

Igualment, la UE prohibirà l’entrada de barcos russos als ports europeus, estenent així un veto que ja existeix en el camp del transport aeri. Les excepcions a aquesta sanció implicaran els serveis essencials com l’exportació de productes agrícoles i d’alimentació, l’ajuda humanitària i l’energia.

A més, el paquet inclou restriccions als operadors de transport per carretera de Rússia i Bielorússia, una mesura que limitarà «dràsticament» les possibilitats que la indústria russa tingui accés a determinats béns.

Les sancions afectaran les exportacions russes en les àrees en què és més vulnerable, com la computació quàntica, els semiconductors, la maquinària sensible i els equips de transport, que infligiran un perjudici en l’economia russa de 10.000 milions d’euros i «degradaran la capacitat tecnològica russa», segons va indicar la presidenta de l’Executiu comunitari, Ursula von der Leyen, quan va proposar aquest paquet dimarts passat.

Però no només això, el cinquè paquet de mesures estableix la prohibició de les importacions de determinats productes de Rússia, com la fusta, el ciment i els licors, per tallar el flux de diners entre Moscou i els oligarques russos, i s’estén a una sèrie de sectors que mobilitzen 5.500 milions d’euros anualment.

Finalment, els Vint-i-set han acordat vetar la participació general d’empreses russes en la contractació pública dels estats membres i l’exclusió de qualsevol recolzament financer, sigui europeu o nacional, als organismes públics russos.

Noves sancions

Tot i que de moment Brussel·les no proposa tocar el gas ni el petroli rus, per les diferències existents entre els Vint-i-set, l’Alt Representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Josep Borrell, ja ha avançat que els ministres d’Exteriors del bloc començaran el debat sobre noves sancions al gas i el petroli rus en el Consell d’Afers Exteriors del dilluns que ve.

«Abans o després, espero que abans, això passarà», ha afirmat el cap de la diplomàcia europea abans de participar en la ministerial de l’OTAN. Aquestes declaracions segueixen la línia marcada pel president del Consell Europeu, Charles Michel, que va dir al Parlament Europeu que les sancions al petroli i el gas «seran necessàries tard o d’hora».

Es tractaria de la sanció de més impacte sobre l’economia russa, no obstant qualsevol mesura que vagi més enllà haurà d’esquivar les reticències de diversos socis europeus, després que Alemanya i Àustria hagin rebutjat tallar de forma immediata el gas rus i Hongria hagi amenaçat d’oposar-se a qualsevol embargament energètic.