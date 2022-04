Hi ha 20 grans empreses espanyoles que continuen operant a Rússia malgrat la invasió d’Ucraïna. És el cas, entre altres, de Maxam, que produeix ferro als Urals, plom a Sibèria i diamants a Alrosa. O d’Antolin, que va aterrar a Rússia el 2011 per acompanyar els clients de l’automòbil, a qui subministra components com revestiments de sostres o interiors de portes. Però a més, Rússia compta amb el suport de sis espanyols d’altres tantes comunitats autònomes que han sigut nomenats cònsols honoraris i la seva tasca és promocionar i ajudar a millorar la imatge del país que lidera Vladímir Putin, impulsar les relacions bilaterals i recolzar els ciutadans russos establerts a Espanya.

Són homes i dones que mantenen relacions comercials estretes, empresarials o personals amb Rússia i que aquest país distingeix amb un nomenament i la responsabilitat de promocionar Rússia i recolzar el cònsol en l’atenció a la comunitat del país que representen. Perfil d’un cònsol honorari Així, un cònsol honorari rus a Espanya sol ser una persona amb grans vincles amb Rússia i que exerceix com a auxiliar o delegat del cònsol rus en aquelles ciutats en què no hi ha consolat, però sí una gran comunitat de residents russos. Els cònsols honoraris no s’han vist afectats per la decisió del Govern d’expulsar 27 diplomàtics o treballadors de l’ambaixada russa a Madrid, però sí pels problemes a què s’enfronten els ciutadans russos a conseqüència de les sancions. A Espanya, segons detalla la pàgina web de l’ambaixada russa a Madrid, hi ha sis espanyols que exerceixen com a cònsols honoraris russos a les Canàries, Andalusia, Castella i Lleó, València, les Balears i Galícia. Aquests són els sis cònsols honoraris de Rússia a Espanya: